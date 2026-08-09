Milei decretó el regreso del "Día del Niño" para la celebración de agosto

El Gobierno nacional restableció mediante el Decreto 562/2025 la denominación tradicional para la jornada dedicada a los más chicos, que se celebra cada año durante el tercer domingo de agosto.

Día del Niño: el Gobierno de Milei restableció la denominación tradicional mediante el Decreto 562/2025.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 562/2025 , publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno nacional oficializó nuevamente la denominación “Día del Niño” para la celebración dedicada a los más chicos.

La medida recupera formalmente el nombre tradicional de la jornada, que durante los últimos años había sido reemplazado en distintos ámbitos por expresiones como “Día de las Infancias”.

El cambio dispuesto por el Ejecutivo vuelve a instalar una denominación utilizada históricamente en Argentina para una fecha que mantiene una fuerte presencia en el calendario familiar y comercial.

LEER MÁS: Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y por qué este año tendrá un fin de semana largo

El tercer domingo de agosto

Actualmente, la celebración se realiza durante el tercer domingo de agosto, una fecha que quedó establecida en 2013 con el objetivo de evitar que coincidiera con jornadas electorales y otorgar mayor previsibilidad a las familias y al sector comercial.

La fecha de la celebración atravesó distintas modificaciones a lo largo de las décadas. Desde 1960, el festejo comenzó a instalarse de manera sostenida y posteriormente sufrió cambios relacionados con cuestiones sociales, electorales y comerciales.

Uno de los antecedentes se produjo en 2011, cuando la celebración debió trasladarse al 21 de agosto debido a que el tercer domingo de ese mes coincidía con las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Dos años después, en 2013, se estableció el tercer domingo de agosto como fecha fija.

La modificación respondió, entre otros motivos, a un pedido del sector comercial, particularmente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que buscaba contar con una fecha estable para planificar la actividad y las ventas vinculadas con la celebración.

LEER MÁS: Retiran del mercado un popular juguete por riesgo químico: cómo identificar si es seguro

El debate por el nombre

La denominación de la jornada también fue objeto de debate durante los últimos años.

En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, había planteado reemplazar la expresión “Día del Niño” por una denominación que permitiera contemplar la diversidad de las experiencias y realidades de la infancia.

En ese contexto, comenzó a generalizarse en organismos públicos y distintas instituciones el uso de expresiones como “Día de las Infancias”.

La decisión adoptada ahora por el Gobierno de Milei recupera oficialmente la denominación tradicional y vuelve a poner en escena una discusión que excede la cuestión formal: el significado cultural, social y simbólico que la sociedad argentina le asigna a esta celebración.

Una tradición con fuerte impacto comercial

Además de su dimensión familiar y afectiva, el Día del Niño se consolidó históricamente como una de las fechas de mayor movimiento comercial del año, especialmente para jugueterías, comercios de indumentaria, electrónica y otros rubros vinculados con productos destinados a niños.

Con la restitución oficial del nombre, el Gobierno nacional busca recuperar una denominación arraigada en la tradición argentina para la celebración que tiene lugar cada año durante el tercer domingo de agosto.