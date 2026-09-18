Uno Santa Fe | Santa Fe | primavera

Cuándo llega la primavera 2026: la fecha y hora exacta del cambio de estación

Si bien existe una fecha tradicional que se mantiene para los festejos, el equinoccio fija este año otro momento para el inicio astronómico de la estación

18 de septiembre 2026 · 09:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La primavera en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO santa Fe

La primavera en la ciudad de Santa Fe

El equinoccio de primavera 2026 tendrá lugar a las 00.06 del miércoles 23 de septiembre, hora de Argentina (03.06 UTC). En ese instante se producirá el cambio de estación astronómico que dejará atrás el invierno y dará comienzo a la primavera en el Hemisferio Sur.

En el Hemisferio Norte, en cambio, el mismo fenómeno recibe el nombre de Equinoccio de Otoño y marca el paso del verano al otoño.

¿Qué es el equinoccio?

La palabra equinoccio procede del término latino aequinoctium, que significa "noche igual". Se utiliza para describir el momento del año en que la duración del día y de la noche es prácticamente equivalente.

Este fenómeno astronómico ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando la trayectoria aparente del Sol cruza el ecuador celeste, una proyección imaginaria del ecuador terrestre sobre la esfera celeste.

El equinoccio de septiembre marca el comienzo de la primavera astronómica en el Hemisferio Sur, mientras que en marzo se produce el equinoccio que da inicio al otoño en esta parte del planeta.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

¿Cuánto durará el día durante el equinoccio de primavera?

En Santa Fe, el 23 de septiembre de 2026, el Sol saldrá aproximadamente a las 6.50 y se ocultará a las 18.59. De acuerdo con los datos proporcionados, la duración de la luz solar será de 12 horas, 9 minutos y 15 segundos.

Aunque el nombre del fenómeno hace referencia a una duración equivalente entre el día y la noche, en la práctica existen pequeñas diferencias debido, entre otros factores, a la refracción atmosférica y a la manera en que se define la salida y la puesta del Sol.

La duración del día también mostrará una diferencia de pocos minutos respecto de las jornadas cercanas al equinoccio. El 22 de septiembre tendrá aproximadamente 12 horas y 7 minutos de luz solar, mientras que el 24 de septiembre llegará a 12 horas, 11 minutos y 10 segundos.

El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste

Uno de los aspectos más interesantes del equinoccio de primavera está relacionado con los puntos por donde vemos salir y ocultarse al Sol.

Durante los equinoccios, el Sol sale prácticamente por el punto cardinal Este y se pone por el Oeste. A medida que transcurren los días, estos puntos aparentes se desplazan hacia el noreste o el sureste, dependiendo de la época del año y del hemisferio.

Por eso, el equinoccio constituye un momento particular para observar la relación entre el movimiento aparente del Sol y los puntos cardinales.

¿Por qué se produce el equinoccio?

El fenómeno está relacionado con la inclinación del eje de rotación de la Tierra y con el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol.

En el momento del equinoccio, la posición de la Tierra es tal que la iluminación solar se distribuye de manera prácticamente simétrica entre ambos hemisferios. El ecuador terrestre queda alineado con la posición aparente del Sol en el cielo.

Desde la astronomía, el equinoccio se produce cuando la eclíptica, que representa la trayectoria aparente anual del Sol sobre la esfera celeste, cruza el ecuador celeste.

El resultado es un momento astronómico que señala el cambio de estación y que, además, permite observar de manera particular cómo se distribuye la iluminación solar sobre nuestro planeta.

primavera fecha hora
Noticias relacionadas
Se sancionó la ley para prohibir la actividad de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios

Nueva ley de cuidacoches: la Municipalidad de Santa Fe celebró el marco provincial de prohibición y estimó que quedan entre 100 y 150 en actividad en la ciudad

Cuidacoches y limpiavidrios prohibidos en Santa Fe: habrá penas de hasta 20 días de arresto.

Cuidacoches y limpiavidrios prohibidos en Santa Fe: habrá penas de hasta 20 días de arresto

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan cambios e inestabilidad para el domingo

Bares de la ciudad de Santa Fe

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: hoteleros y gastronómicos anticipan un fuerte impacto en la ciudad

Lo último

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Último Momento
Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Prefederal: Gimnasia superó a República en el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Volvieron a mostrar la garra y vencieron a Chile en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Juegos Suramericanos: Varios argentinos irán por medallas en el Invencible de Rafaela

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Las Panteras cayeron frente a Venezuela en Newells de Rosario

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Juegos Suramericanos: Mario Moccia del COA destacó la infraestructura que le queda al país

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social