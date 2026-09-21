Un abogado santafesino busca llegar al Consejo de la Magistratura de la Nación para impulsar cambios en la Justicia Federal

El vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, Andrés Abramovich, integra una de las listas que competirán el 20 de octubre. Plantea reducir las vacantes judiciales, agilizar los concursos y fortalecer la transparencia.

Andrés Abramovich. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe se postula al Consejo de la Magistratura.

El abogado santafesino Andrés Abramovich , vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, es uno de los candidatos que buscará representar a la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación . Integra la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi, junto a Jorge Rizzo y Julia Toyos. La elección se realizará el 20 de octubre y definirá a los cuatro representantes titulares de la abogacía para el período 2026-2030.

Abramovich sostiene que la participación de abogados que ejercen diariamente la profesión resulta necesaria para abordar los problemas que atraviesa la Justicia Federal. En ese sentido, reivindicó el rol de los profesionales litigantes y afirmó en UNO 106.3 : “Resulta preponderante que intervenga la abogacía, que intervengan sobre todo aquellas personas que saben cuál es la problemática y la necesidad de la Justicia, como somos aquellos que ejercemos la profesión” .

El Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones intervenir en la selección de magistrados y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra jueces. Actualmente está integrado por 20 consejeros: cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico, además del presidente de la Corte Suprema.

Vacantes y demoras en la Justicia Federal

Uno de los principales ejes planteados por Abramovich es la demora en la cobertura de cargos judiciales. Según señaló, alrededor del 30% de los juzgados federales se encuentran vacantes, una situación que, a su entender, repercute directamente sobre los tiempos de resolución de las causas.

“Hoy tenemos en el ámbito de la República Argentina, de la Justicia Federal, un 30% de juzgados vacantes, concursos que demoran una eternidad”, sostuvo.

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El dirigente santafesino mencionó entre los expedientes afectados a aquellos vinculados con narcotráfico, reajustes jubilatorios y amparos de salud, y advirtió que existen juzgados que llevan tres, cuatro e incluso cinco años sin contar con un titular.

Se lanzó en la sede del Colegio, una nueva edición de la Maratón de la Abogacía de Santa Fe.

“Si un juzgado se encuentra vacante durante lapsos irrazonables, verdaderamente la Justicia que tarda no es Justicia”, afirmó. Y agregó que la demora puede generar situaciones irreversibles para personas que buscan obtener el reconocimiento de un derecho.

El planteo coincide con uno de los temas que actualmente forman parte de la agenda del propio Consejo de la Magistratura. El organismo informó durante este año sobre procesos de cobertura de cargos y aprobación de ternas para distintos fueros y jurisdicciones.

El equilibrio entre jueces, abogados y legisladores

Abramovich también planteó la necesidad de preservar un equilibrio entre los distintos sectores que integran el Consejo de la Magistratura y cuestionó que la representación política pueda tener un peso predominante.

“Yo creo que tiene que haber equilibrio, que es lo que dice la ley fundamental, que es la Constitución de la Nación: equilibrio en todos los estamentos”, sostuvo.

En ese marco, propuso una composición en la que abogados, jueces y legisladores tengan una representación equivalente, con participación del ámbito académico.

“Estando la representación de cuatro abogados, también de la misma cantidad de los jueces y la misma cantidad de los senadores y diputados, más la intervención de la Academia, yo creo que ese sería el número propicio, adecuado para optimizar el funcionamiento de este Consejo de la Magistratura”, señaló.

La composición vigente, sin embargo, contempla ocho representantes del Congreso —cuatro senadores y cuatro diputados— frente a cuatro representantes de la abogacía y cuatro de la magistratura, además de los representantes del Ejecutivo, la Corte y el ámbito académico.

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Transparencia en los concursos y control de los magistrados

Otro de los puntos centrales de la propuesta de Abramovich es el funcionamiento de los concursos y los mecanismos de control sobre quienes ejercen cargos judiciales.

El candidato sostuvo que es necesario fortalecer los controles sobre los antecedentes y la conducta de los magistrados, además de garantizar procesos de selección transparentes.

“Tenemos que transitar construyendo ciudadanía, poniendo hincapié para que sean transparentes los concursos, lleguen los mejores y se destituyan aquellos que no están a la altura de las circunstancias”, afirmó.

El Consejo de la Magistratura tiene precisamente entre sus atribuciones la selección de candidatos a magistrados y la intervención en procedimientos disciplinarios y de acusación para su eventual remoción. Durante 2026, el organismo avanzó tanto en la aprobación de ternas como en expedientes disciplinarios contra magistrados.

La representación de Santa Fe

Para Abramovich, su candidatura también representa la posibilidad de llevar al ámbito nacional las problemáticas que enfrentan los abogados del interior del país.

El dirigente santafesino sostuvo que quienes ejercen la profesión cotidianamente conocen de primera mano las dificultades del sistema y pueden aportar esa experiencia al funcionamiento del organismo.

“Es necesario no ser testigos, sino partícipes y protagonistas de la realidad para transformarla y corregirla”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que su postulación no responde, según sus palabras, a un interés personal o individual. “Nosotros en esta tarea nos comprometemos para brindar servicios, ni más ni menos, no por un interés individual, un interés personal, sino para lograr el bien común y que la ciudadanía tenga el servicio que merece”, sostuvo.

La elección de los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura se realizará el 20 de octubre, con distrito único y participación de los abogados con matrícula federal activa de todo el país.