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Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro: "Puede empujar a la Argentina al cambio"

El gobernador participó de la Junta de Gobernadores junto a Martín Llaryora y Rogelio Frigerio. Destacó que las tres provincias concentran el 25 % del PBI y el 38 % de las exportaciones del país, y sostuvo que conforman "el motor productivo" de la Argentina.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de julio 2026 · 15:09hs
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Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro: "Puede empujar a la Argentina al cambio"

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en un encuentro realizado en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Durante la jornada se concretó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Región Centro a Rogelio Frigerio y quedó inaugurada la Casa de la Región Centro, un espacio destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre las tres provincias.

"Somos el motor productivo de la Argentina"

En su discurso, Pullaro remarcó el peso económico de la Región Centro y sostuvo que las tres provincias representan "la región más productiva de la República Argentina".

Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro:

Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro: "Puede empujar a la Argentina al cambio"

El mandatario destacó que la Región Centro reúne el 14 % del territorio nacional, genera el 25 % del Producto Bruto Interno y concentra el 38 % de las exportaciones anuales. Además, afirmó que entre 2011 y 2023 aportó un 30 % más al Tesoro Nacional de lo que regresó a las provincias.

"Somos capaces de llevar cambios y transformaciones porque somos el motor productivo que tiene la República Argentina", sostuvo.

Más adelante, aseguró que "defender esta región es defender a la República Argentina" y afirmó que el trabajo conjunto entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos demuestra "una manera diferente de hacer las cosas". En ese sentido, concluyó: "La Región Centro es el motor productivo que puede empujar a la Argentina al cambio".

Federalismo e integración

Por su parte, Martín Llaryora señaló que la Región Centro "se va consolidando" y sostuvo que el espacio ya logró impulsar decisiones que modificaron políticas nacionales en defensa de los intereses provinciales.

Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro:

Pullaro, Llaryora y Frigerio volvieron a mostrar unidad en la Región Centro: "Puede empujar a la Argentina al cambio"

A su turno, Rogelio Frigerio afirmó que el desarrollo del país dependerá cada vez más de la capacidad de las provincias para construir políticas públicas conjuntas y valoró los avances en la institucionalización del bloque regional.

En la misma línea, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de sostener un ámbito regional permanente de planificación y coordinación entre las tres provincias.

Acuerdo entre Esperanza, San Francisco y Nogoyá

Durante la jornada también se firmó un Acuerdo Marco de Hermanamiento entre las ciudades de San Francisco, Esperanza y Nogoyá, con el objetivo de fortalecer la integración regional y el desarrollo conjunto, a partir de su vínculo con la cadena productiva láctea.

Pullaro Región Centro San Francisco
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