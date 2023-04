Motochorros en acción: así salen a "cazar" a sus víctimas en plena madrugada en Santa Fe

LEER MÁS: Video: motochorros "rompeportones" se llevaron una moto de un edificio del macrocentro

Una cámara de videovigilancia captó el momento preciso en que tres motos transitan por Freyre. Al ver una potencial víctima, los motociclistas regresaron para volver a tomar el protagonismo de la escena.

Lo que sucede después puede parecer trillado: en total eran tres, el que viajaba como acompañante desciende y a punta de pistola -y con total impunidad- despoja a la víctima de su moto, billetera y celular.

Natalia, esposa de la víctima, contó que todo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada de este viernes: "Llegamos del cumpleaños de mi papá. Yo llegué en auto y él (por su pareja) paró con la moto. Vimos que pasaron tres motos, pero no nos dimos cuenta; a los segundos volvieron dos".

"Yo me metí rápido adentro y tiré mi celular. Él tenía todo en su mano; billetera, celular. Le llevaron todo. Bajó uno con un arma, nos apuntaba. Para mi querían más cosas", relató en declaraciones a radio EME.

"Nos metimos adentro, cerramos la puerta y se fueron. Pero para mí querían que le demos más cosas. El que bajó estaba como desesperado, acelerado. De los nervios no me acuerdo, tiré las cosas adentro y me puse a llorar", lamentó.

Advirtió que los delincuentes tenían casco. Sobre la moto que le sustrajeron, una Honda Wave 110 CC, dijo: "Es lo único que tenemos, hacemos mandados en la moto porque no tenemos otro vehículo. Vamos y venimos todo el día".