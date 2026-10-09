Participaron más de 1.700 alumnos de escuelas secundarias durante cinco meses de trabajo. Las iniciativas incluyen ciclovías seguras, erradicación de microbasurales, capacitación en oficios y programas para adolescentes, entre otras.

Movilidad, empleo adolescente y espacios públicos: los proyectos que los estudiantes de Santa Fe aprobaron en el Concejo Joven

El Concejo Joven 2026 cerró su edición con 69 proyectos aprobados por estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe . Las iniciativas, elaboradas durante cinco meses, abarcan temas como movilidad, empleo adolescente, recuperación de espacios públicos y mejoras en los barrios y entornos escolares.

La última jornada se realizó este viernes en el recinto del Concejo Municipal, con la participación de alumnos de 29 escuelas del turno mañana. En total, se aprobaron 37 proyectos durante esa sesión, que se sumaron a los 32 correspondientes al turno tarde.

Movilidad, empleo adolescente y espacios públicos: los proyectos que los estudiantes de Santa Fe aprobaron en el Concejo Joven

Las propuestas serán incorporadas al circuito legislativo habitual: ingresarán por Mesa de Entradas, pasarán a las comisiones correspondientes y podrán llegar al recinto para su debate por parte de los concejales.

Según informó el Concejo, más de 1.700 estudiantes participaron de esta edición. Por primera vez, el programa involucró a todos los integrantes de cada curso, con el objetivo de ampliar la participación en la elaboración de las iniciativas.

Empleo adolescente, ciclovías y eliminación de microbasurales

Entre los proyectos aprobados hay propuestas para mejorar la iluminación y poner en valor plazas, parques y otros espacios públicos; erradicar microbasurales y promover la correcta gestión de residuos.

También se presentaron iniciativas vinculadas con la construcción de ciclovías seguras, el transporte público, los torneos intercolegiales y la creación de talleres de capacitación en oficios para jóvenes.

Movilidad, empleo adolescente y espacios públicos: los proyectos que los estudiantes de Santa Fe aprobaron en el Concejo Joven

En materia educativa y de inclusión, los estudiantes propusieron capacitaciones en Lengua de Señas Argentina (LSA) y sistema braille en el nivel secundario. Además, se planteó la creación de un registro municipal de organizaciones para prácticas educativas en contextos laborales.

El empleo adolescente también formó parte de la agenda. Tobías Leiva, alumno de la escuela San Eugenio de Mazenod, explicó que el proyecto de su curso abordó las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a un trabajo.

“Consideramos que es una temática muy importante hoy y que los jóvenes buscan trabajar, pero no se les da esa posibilidad”, señaló.

Los proyectos se votaron por unanimidad

Las iniciativas presentadas durante la sesión del turno mañana fueron aprobadas por unanimidad. La jornada contó con más de 180 alumnos, acompañados por docentes, que siguieron el debate en el recinto, desde el hall del Concejo y a través de la transmisión por YouTube.

El programa se desarrolló durante cinco meses e incluyó el trabajo de los estudiantes con las necesidades de sus barrios y de los entornos escolares, dentro de las competencias del Concejo Municipal.