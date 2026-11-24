Colón impuso condiciones ante Morón, tuvo más pelota, remató más y fue más peligroso, pero se le secó la pólvora en un momento clave. ¡Mirá!

El empate ante Morón dejó una lectura que va más allá del resultado. Colón volvió a ser superior desde los números, manejó los tiempos del partido y acumuló argumentos para quedarse con la victoria. Sin embargo, otra vez chocó contra una dificultad que empieza a transformarse en una preocupación: la falta de contundencia.

Las estadísticas del encuentro disputado en el Brigadier López reflejan con claridad el dominio rojinegro: terminó con un 68% de posesión contra el 32% de su rival, lo superó ampliamente en cantidad de remates (15 contra 4) y también en disparos al arco (6 contra 2). Una diferencia que expone quién asumió el protagonismo y quién apostó a resistir. La superioridad también quedó reflejada en los tiros de esquina: Colón dispuso de 11, mientras que Morón apenas tuvo uno. Incluso en el apartado de ataques, el Sabalero volvió a imponerse por 73 a 43.

Números para entender mejor lo que dejó el empate entre Colón y Morón pensando en la revancha.

Pero toda esa producción no tuvo el premio que buscaba. Colón volvió a quedarse sin convertir y dejó pasar una oportunidad importante para viajar a Buenos Aires con otra perspectiva de cara a la revancha. La sensación es que el equipo consigue instalarse en campo contrario, genera volumen de juego y acumula situaciones, aunque le está faltando ese último toque para transformar el dominio en goles.

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Una solidez que necesita recuperar compañía en Colón

No todo es negativo en el balance. Colón alcanzó los ocho partidos consecutivos sin derrotas y volvió a terminar con su arco en cero, dos cuestiones que hablan de una estructura que consiguió encontrar cierta estabilidad en un momento decisivo de la temporada. Sin embargo, la mejoría defensiva necesita encontrar un complemento en el otro extremo de la cancha. Porque en una instancia eliminatoria, donde los márgenes son cada vez más estrechos, dominar no alcanza si después no se consigue marcar diferencias en el resultado.

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ese será precisamente el desafío para el próximo viernes, cuando visite a Deportivo Morón desde las 21, en el Nuevo Francisco Urbano. Allí no habrá demasiado margen para especular: el empate favorecerá al Gallito y Colón estará obligado a ganar para meterse en las semifinales.