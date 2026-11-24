El magistrado asumirá el próximo 1 de diciembre, tras la jubilación de su predecesor. Conducirá el máximo tribunal provincial durante el último mes de 2026 y todo el año 2027.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe eligió por unanimidad a Daniel Aníbal Erbetta como su nuevo presidente para el período 2027. La decisión se tomó este martes durante una reunión de acuerdo del máximo tribunal y se enmarca en el proceso de renovación de su integración, que se concretará a partir del próximo 1 de diciembre.

Erbetta asumirá formalmente la presidencia ese día, cuando se haga efectiva la jubilación ordinaria del actual titular, Rafael Francisco Gutiérrez, quien dejará sus funciones el 30 de noviembre. De esta manera, el magistrado quedará a cargo de completar el período institucional en curso durante diciembre y luego ejercerá la presidencia durante todo 2027, hasta el 31 de diciembre de ese año, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe N.º 10.160.

La elección fue comunicada oficialmente por la propia Corte, que informó que la votación se realizó durante el mediodía de este martes y contó con el respaldo unánime de sus integrantes.

LEER MÁS: Roberto Falistocco: "En Santa Fe dejamos una Justicia de pie y caminando"

Una nueva etapa para la Corte santafesina

La designación de Erbetta se produce en medio de una profunda renovación del máximo tribunal provincial. Desde el 1 de diciembre, la Corte volverá a estar integrada por siete ministros: Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde.

Las incorporaciones de Genghini y Alurralde se concretarán en reemplazo de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, respectivamente, como parte del proceso de recambio impulsado durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En ese nuevo escenario, Erbetta será el único integrante que continuará de la composición anterior del tribunal, una particularidad que marcará su lugar en la conducción de la nueva etapa institucional del Poder Judicial santafesino.

La elección de autoridades representa un paso central para definir la conducción del máximo tribunal y garantizar la continuidad de su funcionamiento en el marco de los cambios previstos para su integración.