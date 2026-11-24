El predio ya cuenta con los servicios de agua y energía eléctrica. En una primera etapa, se instalarán 40 módulos habitacionales para recibir a vecinos afectados por la crecida del Paraná, aunque la infraestructura permitirá duplicar esa capacidad si fuera necesario.

Nuevo centro de asistencia. Se prepara el tercer centro para alojar a familias afectadas por la crecida del río Paraná, con capacidad inicial de 40 módulos habitacionales.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la puesta en funcionamiento del Centro de Asistencia Integral Nº 3, un nuevo espacio destinado a alojar a familias que deban abandonar sus viviendas ante posibles complicaciones por la crecida del río Paraná . El predio ya fue acondicionado y cuenta con los servicios de agua y energía eléctrica. En una primera etapa, está prevista la instalación de 40 módulos habitacionales, con la posibilidad de ampliar su capacidad hasta 80 unidades.

El intendente Juan Pablo Poletti brindó detalles sobre los trabajos y aseguró que el municipio busca anticiparse a posibles escenarios de mayor complejidad, pese a que el nivel del río comenzó a descender en los últimos días.

Según los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, el Paraná se ubicó en 5,78 metros en el Puerto de Santa Fe, luego de alcanzar un pico de 5,88 metros. Sin embargo, la bajante no modificó el esquema preventivo de la Municipalidad, que mantiene los operativos de asistencia y trabaja para ampliar los espacios de alojamiento.

“Estamos preparados. Por eso es que no dejamos de trabajar y ya estamos instalando el predio número 3, que va a tener en principio 40 módulos y tiene una capacidad para 80 si así lo requiriera”, explicó Poletti.

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Un nuevo espacio para las familias afectadas por la crecida

La construcción del tercer centro se suma a los dispositivos que actualmente funcionan en Alto Verde y Colastiné Sur. De acuerdo con el último relevamiento municipal, hay 298 personas alojadas en ambos espacios: 268 en Alto Verde y otras 30 en Colastiné Sur.

A esa situación se agrega la asistencia diaria a cerca de 50 vecinos de la Vuelta del Paraguayo que decidieron permanecer en sus viviendas, pese a que tienen agua en su interior.

En este contexto, el nuevo predio permitirá incrementar la capacidad de respuesta ante eventuales evacuaciones y contar con más lugares disponibles si el comportamiento del río obliga a trasladar a otras familias.

Además de la instalación de los módulos habitacionales, el municipio continúa con las tareas de ampliación en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde y con el armado de nuevas unidades en Colastiné Sur.

Poletti advirtió que la emergencia todavía no terminó

Aunque el Paraná acumuló 48 horas de bajante y descendió hasta los 5,78 metros, el intendente pidió no perder de vista la situación de las familias que debieron dejar sus hogares y la posibilidad de que se registren nuevas precipitaciones.

“El fenómeno de El Niño no se acaba cuando baja 10 centímetros el río. Seguimos por encima del nivel de evacuación. Es decir, que todavía nuestro problema continúa y, más que el nuestro, el de todas esas familias que tuvieron que dejar su hogar”, remarcó.

De esta manera, la puesta en funcionamiento del tercer Centro de Asistencia Integral forma parte de la estrategia municipal para sostener la respuesta ante la crecida del Paraná, ampliar la infraestructura disponible y estar preparados frente a posibles nuevos ingresos.