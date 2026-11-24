El plantel sabalero entrena pensando en el compromiso ante el Gallo y el DT rojinegro cuenta con todos los jugadores para el cotejo del viernes

Si bien Colón tiene que ganarle a Deportivo Morón para seguir en el Reducido , el dato positivo de cara al cotejo del viernes, tiene que ver con que Iván Delfino tiene a todo el plantel a disposición.

Sin dudas que es una gran noticia para el DT, ya que no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos. Y si bien hay un par de futbolistas que vienen arrastrando distintas molestias, todos está a disposición.

Los nombres en cuestión son los de Federico Lértora y también Darío Sarmiento, aunque en el caso del capitán, pudo completar los 90'.

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En el caso de Franco García, ya está para ser titular y es factible que eso suceda. En tanto que Matías Budiño estuvo en el banco de relevos en el partido ante Deportivo Morón.

Así las cosas, Delfino tiene para elegir y eso es un buen indicio de cara a un partido determinante. En cuanto a la formación titular, existe la chance concreta que ingrese Franco García en lugar de Darío Sarmiento.