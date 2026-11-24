Si bien Colón tiene que ganarle a Deportivo Morón para seguir en el Reducido, el dato positivo de cara al cotejo del viernes, tiene que ver con que Iván Delfino tiene a todo el plantel a disposición.
Colón: La buena noticia que recibió Delfino de cara al partido con Deportivo Morón
El plantel sabalero entrena pensando en el compromiso ante el Gallo y el DT rojinegro cuenta con todos los jugadores para el cotejo del viernes
Por Ovación
Delfino cuenta con todo el plantel para jugar ante Deportivo Morón
Sin dudas que es una gran noticia para el DT, ya que no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos. Y si bien hay un par de futbolistas que vienen arrastrando distintas molestias, todos está a disposición.
Los nombres en cuestión son los de Federico Lértora y también Darío Sarmiento, aunque en el caso del capitán, pudo completar los 90'.
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En el caso de Franco García, ya está para ser titular y es factible que eso suceda. En tanto que Matías Budiño estuvo en el banco de relevos en el partido ante Deportivo Morón.
Así las cosas, Delfino tiene para elegir y eso es un buen indicio de cara a un partido determinante. En cuanto a la formación titular, existe la chance concreta que ingrese Franco García en lugar de Darío Sarmiento.