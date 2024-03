Muchas consultas y pocas compras: la vacuna contra el dengue se consigue en Santa Fe a $70.800

"Al momento solamente se comercializa en la parte privada y no la cubren todas las obras sociales. Hay muchas consultas y no todas terminan en la adquisición de la vacuna", expresó Monasterolo y continuó agregando: "No obstante la situación económica, es una vacuna que es muy importante colocársela y tiene una eficacia comprobada, fundamentalmente después de la aplicación de la segunda dosis, tanto para las personas que hayan padecido o no la enfermedad".

"Hay que tener en cuenta que entre la primera y la segunda dosis hay un intervalo de tres meses", sostuvo la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.

"Los casos de dengue son altos en la provincia y la enfermedad en la mayoría de los casos maltrata al paciente, con síntomas fuertes y dolorosos, además de erupciones, fiebre, vómitos y diarrea. Stock hay en todas las farmacias y si en algún caso no se consigue, las droguerías tienen stock, situación que no se daba en noviembre con la salida al mercado de la vacuna allá por noviembre de 2023", finalizó Monasterolo.

Situación en la provincia

En los 19 departamentos provinciales se confirmaron casos, siendo el departamento Rosario el que concentra el 68,9% de los casos de la provincia.

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, contextualizó que el ascenso de casos se da en el marco de la situación epidemiológica del país. En esta semana, sostuvo “tenemos un aumento importante en el número de casos reportados, duplicando casi la cantidad de la semana anterior, con la información de cuáles son los departamentos y las ciudades de la provincia que tienen las situaciones más complejas, con circulación viral”.

La funcionaria recordó que los síntomas clásicos de dengue son fiebre alta, de inicio brusco, dolor de cabeza y musculares. En muchos de los casos hay síntomas de dolor abdominal, que pueden presentar vómitos y diarrea.

Y agregó: “Un síntoma característico en este brote en la provincia de Santa Fe, precisó Uboldi, es que el 70% tiene sarpullido, rash o reacción alérgica. Además, es esperable que de dos a siete días el paciente permanezca febril".