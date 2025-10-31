Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

Una de las mujeres que llegó a juicio contra un hombre que adulteró sus fotografías con contenido sexual, aseguró que la pena no repara el daño

Una de las mujeres víctimas del hombre que fue condenado por distorsionar las imágenes con inteligencia arificial

Una de las mujeres cuyas imágenes fueron distorsionadas con Inteligencia Artificial con contenido sexual de parte de un hombre en San Jerónimo Sud que terminó condenado, expuso las consecuencias anímicas que les generó su conducta y reveló detalles sobre su modus operandi.

Reveló que el condenado además de usar sus imágenes subidas a redes sociales, también les tomaba fotos cuando iban a comprar a su verdulería.

La denuncia inicial data de 2023, cuando una vecina del pueblo ubicado a 200 kilómetros de la capital provincial, descubrió que su imagen había sido utilizada en un video pornográfico falso. Este tipo de manipulación se viralizó y afectó a cerca de 80 mujeres de la zona.

El hombre condenado utilizaba la IA para generar los videos, tomando las fotos de las víctimas directamente de sus redes sociales. Luego, subía y difundía este material manipulado en un grupo de Telegram, lo que permitía que las imágenes lleguen a teléfonos de toda la región.

En diálogo con Telenoche Rosario (El Tres), una de las seis afectadas que finalmente llegaron a juicio tras perseverar en la denuncia, expresó sobre el fallo judicial por deepfake. “Estamos consternadas, con una revolución de emociones, porque fue un camino largo, y haber llegado a este punto es superimportante, que no fue en vano. Eso lo sentimos las seis que llegamos hasta el final de las 18 que éramos. Sentimos un poquito de paz”.

El hombre captaba las imágenes de mujeres en distintos lugares

Luego, reveló cómo era el mecanismo que operaba para hacerse de las imágenes. “Tomaba las fotos de las redes sociales, nos tenía de amigas a nosotras en Facebook o Instagram y tomaba las fotos que nosotras subíamos de lo que sea y las adulteraba con contenido sexual haciendo videos y fotos”, señaló y agregó: “También sacaba fotos a las chicas que íbamos a su verdulería porque tenía un comercio, le sacaba fotos cuando estaban distraídas y después aparecía la misma foto pero desnuda”.

Pero no terminaba ahí la “cacería” de imágenes para distorsionar. Según contó la víctima, el condenado “llevaba a su hija a un taller comunal y cuando la iba a buscar también sacaba fotos a las madres que esperaban a sus criaturas y también aparecían desnudas”.

La experiencia las marcó a todas de manera profunda. “Quedamos destrozadas –lamentó. Vivimos un abuso a nuestra integridad y dignidad y no hay forma de repararlo. Hizo un desastre, nos hizo un daño que no se puede reparar ni económicamente ni moralmente”.

“No buscamos dinero, fuimos por una condena penal. Tiene que pagar una multa de 20.000 pesos y una remuneración de 800.000 pesos a las víctimas que somos seis, pero es simbólico ese dinero”, continuó y reclamó y cuestionó al final: “Los legisladores tienen que trabajar en esto porque como no está regulado no saben dónde ubicarlo, pero acá hubo violencia de género, uso de identidad, y abuso. Entonces demandás por injurias y ¿todo lo otro?, ¿el daño?”.