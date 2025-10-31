Uno Santa Fe | Santa Fe | agua

Este domingo habrá suspensión del servicio de agua en la ciudad de Santa Fe

La interrupción será entre las 00:30 y las 5:00 del domingo 2 de noviembre. Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento que Aguas Santafesinas desarrolla en la planta potabilizadora.

31 de octubre 2025 · 17:02hs
Aguas Santafesinas informó que este domingo 2 de noviembre, entre las 00:30 y las 5:00, se realizará una suspensión transitoria del suministro de agua potable en la ciudad de Santa Fe.

La medida responde a la ejecución de una nueva etapa del plan de mantenimiento de la planta potabilizadora, que incluye intervenciones en el canal de agua filtrada y en la prereserva de agua tratada.

Desde la empresa explicaron que el inicio de los trabajos fue programado para la madrugada y un día domingo con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios.

Una vez finalizadas las tareas, se llevará adelante un operativo de purgado de la red en distintos puntos estratégicos, con el fin de reducir la posible turbiedad del agua durante la recuperación gradual del servicio. En caso de que se detecte algún episodio de agua turbia, se recomienda dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual.

Además, se dispondrá un operativo especial de asistencia para los principales centros de salud de la ciudad, en caso de ser necesario.

Por consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de Atención al Usuario 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695-0008 o ingresando a la oficina virtual en www.aguassantafesinas.com.ar.

