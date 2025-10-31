Uno Santa Fe | Santa Fe | Vicentin

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

La oferta de pago a los acreedores que hizo el grupo cerealista rosarino se impuso en el cramdown al conseguir la adhesión del mayor porcentaje del capital y adhesión de los acreedores

31 de octubre 2025 · 13:54hs
Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

La oferta de pago a los acreedores de Vicentín que hizo el Grupo Grassi logró las adhesiones que exige la Justicia, y la cerealera rosarina se impuso así al tandem Dreyfus-Molinos Agro en la competencia por quedarse con la agroexportadora.

En efecto, la oferta de Grassi consiguió el aval del mayor porcentaje del pasivo adeudado y de la cantidad de acreedores, superando el nivel de adhesiones que exige la normativa concursal para esta instancia de cramdown o salvataje (51% de cápitas y dos tercios de capital).

Por su parte, la de Molinos Agro y Dreyfus obtuvo las mayorías en cápitas, pero no pudo conseguir el piso exigido en capital para el momento en que Grassi completó los avales y los presentó en Tribunales.

En el cramdown, que es la última instancia para evitar la quiebra, gana el que primero presenta en el juzgado que lleva el concurso las adhesiones, por lo que Grassi se impuso al llegar primero. El plazo para presentar las adhesiones vencía este sábado a las 0 horas.

Homologación

Ahora, con auxilio de la Sindicatura, el juez Fabián Lorenzini debe revisar y certificar las adhesiones para luego homologar la propuesta de pago, y así iniciar el traspaso del grupo, que hoy está bajo comando judicial, lo que daría inicio a la ejecución del plan de pagos a los acreedores.

Grassi firmó un acuerdo con Bunge y otro con Cargill para que, una vez completado el traspaso, se sumen para la operatoria de plantas y puertos y la actividad de comercio exterior, quedando la originiación concentrada en la casa cerealista rosarina. También se asoció con la cordobesa Portar, líder en la industria de etanol, para el desarrollo y operación de la planta de Vicentín en Avellaneda.

La ganadora del cram down se comprometió, al presentar su oferta, a mantener todas las plantas operando y las fuentes de trabajo.

Grassi era el segundo acreedor comercial en importancia de Vicentín y encabezó la resistencia judicial a la propuesta de pago concursal presentada por la defaulteada, que finalmente la Justicia rechazó por inconstitucional, y hubiese significado una quita de hasta el 80% a los medianos y grandes acreedores. La caída de Vicentín, ocurrida a finales de 2019, con una deuda de unos u$s1.500 millones, fue el default más grande en la historia del mercado de granos.

Vicentin acreedores
Noticias relacionadas
Una de las mujeres víctimas del hombre que fue condenado por distorsionar las imágenes con inteligencia arificial

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

presupuesto 2026 en la ciudad de santa fe: los tres principales ejes para la gestion

Presupuesto 2026 en la ciudad de Santa Fe: los tres principales ejes para la gestión

el reclamo de union por los terrenos del corralon municipal: el intendente poletti pidio esperar el analisis legal

El reclamo de Unión por los terrenos del corralón municipal: el intendente Poletti pidió "esperar el análisis legal"

Andrés Raúl Acosta, alias “Plin”, y Héctor Argentino Gallardo, dos delincuentes buscados en Santa Fe, por los que ofrecen 25 millones de recompensas

La provincia de Santa Fe incorporó dos nombres a la lista de los diez delincuentes más buscados

Lo último

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Último Momento
El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros