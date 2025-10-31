Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

El Gobierno de Santa Fe presentó el proyecto de Presupuesto para 2026, que prevé recursos por 14,1 billones de pesos y un equilibrio técnico de 6.911 millones. “Formulamos el presupuesto con austeridad y eficiencia”, aseguró el ministro de Economía, Pablo Olivares.

El Gobierno de Santa Fe presentó este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 , que ya fue remitido a la Legislatura provincial. El documento contempla recursos por 14,13 billones de pesos y gastos estimados en 14,12 billones , lo que arroja un equilibrio técnico financiero de 6.911 millones de pesos . Además, proyecta un ahorro de 1,75 billones , que permitirá financiar el 91,7 % de los gastos de capital .

En línea con los objetivos de la actual gestión, los ejes prioritarios se centran en seguridad, educación, salud, infraestructura productiva y obra pública , áreas que el gobernador Maximiliano Pullaro definió como fundamentales para el desarrollo provincial.

“El gobernador nos pidió trabajar con el método más efectivo para cumplir con los objetivos de administración del Estado”, explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Formulamos el presupuesto con lógica de austeridad y eficiencia, buscando maximizar las prestaciones y generar el mayor excedente posible para invertir a futuro”, añadió.

Presupuesto 2026 en la ciudad de Santa Fe: los tres principales ejes para la gestión

Olivares detalló que las proyecciones macroeconómicas nacionales estiman un crecimiento del 5 %, una inflación interanual promedio del 14 % y una variación entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 del 10,1 %, con un tipo de cambio de $1.423. “De todas las variables macroeconómicas, la que menos incide en los gastos y recursos provinciales es el tipo de cambio”, precisó.

El funcionario destacó que los valores que orientan la formulación del presupuesto son “equilibrio, eficiencia, responsabilidad y austeridad como filosofía de gestión, además de transparencia y planificación con mirada de futuro”.

En la presentación lo acompañaron la secretaria de Hacienda, Belén Echevarría; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; el secretario de Finanzas, Pablo Gorban; y la subsecretaria de Hacienda, Bárbara Gschwind.

Las prioridades del Presupuesto 2026

Seguridad

Uno de los ejes más relevantes continúa siendo la seguridad. Para 2026 se proyecta una inversión de 1,66 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones corresponden al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad Ejecutora, lo que representa un incremento del 45 % respecto del ejercicio 2025.

Salud

El área de salud contará con 1,54 billones de pesos, de los cuales 1,11 billones serán administrados por el Ministerio de Salud, y 49.637 millones estarán destinados a la compra de medicamentos. Durante 2025, la compra centralizada permitió reducir en un 87 % el costo respecto del precio de venta al público, ampliando el volumen de adquisiciones.

Educación

El Ministerio de Educación dispondrá de 2,57 billones de pesos, con 220.010 millones para infraestructura educativa. Además, se prevén 81.975 millones para el Boleto Educativo Gratuito, 88.910 millones para comedores y copa de leche, y 46.715 millones para el programa 1.000 Aulas, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y mejoras edilicias en todos los niveles.

Infraestructura productiva

En este rubro, el presupuesto asigna 673.045 millones de pesos, de los cuales 296.639 millones se destinarán al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Obras públicas

Se proyectan 1,8 billones de pesos para obras públicas y transferencias de capital. Además de la continuidad de los proyectos en ejecución, se incluyen inversiones para el recambio de redes de distribución de Aguas Santafesinas (83.962 millones), el Programa de Obras Urbanas (55.009 millones) y los grandes acueductos (36.555 millones).

Con este esquema, el Gobierno Provincial busca consolidar una gestión basada en el equilibrio financiero, la eficiencia administrativa y la inversión sostenida en infraestructura y servicios esenciales.

“Cada peso que se ahorra se transforma en más patrulleros, más aulas, más hospitales y más obras para el desarrollo de Santa Fe”, concluyó Olivares.