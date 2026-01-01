Multitudinaria fiesta de Año Nuevo en la Costanera Oeste: balance positivo y sin incidentes

La playa fue escenario de una multitudinaria celebración por la llegada del Año Nuevo 2026. Cerca de 3.000 personas participaron del evento, que contó con música en vivo y un operativo de seguridad y limpieza con balance positivo

Santa Fe recibió el 2026 con una gran celebración en la playa de la Costanera Oeste

La ciudad de Santa Fe recibió el Año Nuevo 2026 con una multitudinaria celebración en la Costanera Oeste , donde cerca de 3.000 personas se congregaron para disfrutar de una fiesta al aire libre, con música en vivo y un amplio operativo de seguridad que arrojó un balance positivo y sin incidentes .

El evento se desarrolló en la playa ubicada en la intersección de avenida Almirante Brown y Pedro de Vega , con la actuación del DJ Da Beat , quien animó la noche desde un escenario especialmente montado para la ocasión.

La Municipalidad de Santa Fe, en articulación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y la Policía de Santa Fe, desplegó un importante operativo con el objetivo de garantizar festejos ordenados y en un clima de buena convivencia.

El dispositivo incluyó la participación de casi 200 efectivos, entre personal policial y agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), y se extendió hasta las 7 de la mañana. El accionar coordinado permitió que la celebración se desarrollara con total normalidad, sin registrarse situaciones de conflicto. Además, se implementaron controles y corredores seguros para quienes se desplazaron hacia la zona de boliches sobre la Ruta Nacional 168.

Controles de tránsito y alcoholemia

En paralelo, se llevaron adelante operativos de tránsito y control vehicular en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se retuvieron 12 automóviles por alcoholemia positiva, un vehículo por falta de documentación, una motocicleta por alcoholemia positiva y 23 motos por no contar con la documentación reglamentaria.

Amplio operativo de limpieza

Desde las primeras horas del jueves, a partir de las 7 de la mañana, se activó un operativo especial de limpieza en la zona del evento. Las tareas incluyeron la participación de 12 barrenderos, una hidrolavadora, una barredora mecánica y un camión recolector, lo que permitió que la Costanera Oeste amaneciera limpia y en condiciones para el uso de vecinos y vecinas.

costanera festejos año nuevo operativo limpieza playa 2 A partir de las 7 de la mañana, se puso en marcha un operativo especial de higiene en la zona donde se desarrolló el evento. gentileza

Asimismo, se reforzaron los trabajos de limpieza urbana en avenidas, bulevares, plaza Pueyrredón y en el sector de boliches de la Ruta 168. En la playa, participaron 20 integrantes de cooperativas de trabajo en la recolección de envases y limpieza general, junto a dos equipos municipales de Respuestas Rápidas que recorrieron distintos puntos de la ciudad.