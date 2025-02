Municipalidad: en febrero, Imusa, Ecocanjes y la oficina móvil del Cementerio estarán en los barrios

Instituto de Salud Animal de la Municipalidad

El programa “Imusa en tu Barrio” llevará a cabo acciones de castración, desparasitación y vacunación antirrábica gratuita. Trabajarán del 3 al 7 en Villa Las Flores, Azopardo 7380. Además, el 22 estarán en Ceferino Namuncurá, 12 de Octubre 9501. Los horarios de atención serán de 8 a 13.

Para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto. Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos.

Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.

Oficina Móvil del Cementerio

La Oficina Móvil del Cementerio posibilita que los vecinos realicen trámites relacionados con la necrópolis municipal. Se realizan acciones como la renovación y el vencimiento de nichos, el estado de deuda y liquidación, cambio de titularidad, y asesoramiento sobre cremaciones y panteones.

Las atenciones tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de febrero de 15 a 17 en el Barrio Scarafía, Alberti 5501. Luego, los días 6 y 7 de 9 a 12 en Villa del Parque, 27 de Enero 3550. Además, los días 17, 18 y 19 de 15 a 17 en Colastiné Sur, Puerto Colastiné S/Nº. Por último, los días 20 y 21 de 9 a 12 en Roque Saénz Peña, Juan de Garay 3998.

Para realizar este tipo de trámites las personas deberán concurrir con DNI personal o fotocopia del DNI y datos de la persona fallecida, según corresponda a la consulta.

Ecocanjes

La iniciativa busca que los vecinos lleven residuos secos como papel, cartón, plásticos, latas, vidrios y telgopor, y se lleven a cambio plantines o chips de leña. Se llevará a cabo el miércoles 12 de febrero de 18 a 20 en Facundo Quiroga, Pje. Almafuerte 7739.

La Municipalidad de Santa Fe sigue fortaleciendo el Compromiso por una Santa Fe + Limpia con Eco Canjes móviles en distintos puntos de la ciudad. La propuesta tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los recolectores urbanos, continuar con la campaña Separado No es Basura y promover la educación ambiental.

Además, la ciudad cuenta con otros sitios donde los vecinos pueden acceder a los Eco Canjes fijos:

– La Reserva Natural Urbana del Oeste (RNUO) (el segundo viernes de cada mes, de 9 a 12.30).

– El Jardín Botánico (el cuarto viernes de cada mes, de 9 a 12.30).

– La Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle (Acav) (los cuartos martes de cada mes, de 9 a 15).