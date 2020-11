No hay traductores en el centro de salud de Las Lomas

Las mujeres Qom relevaron que hay 87 pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas que asisten de manera corriente al Centro de Salud, según informaron a UNO Santa Fe. "La chica que trabajaba ahí en el centro de salud como traductora, con el cambio de gestión de gobierno, la mandaron a otro lugar más o menos en marzo. Ella no dependía de Salud, sino de Desarrollo Social. No hay traductores desde el comienzo de la pandemia, lo que significa una discriminación a nuestra comunidad y a todo el barrio ya que no tenemos un acceso completo a la salud", explica Gladis Jara, referente de las mujeres Qom a UNO Santa Fe.