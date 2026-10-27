ASSA advirtió por estafas a jubilados con falsas promociones y descuentos: cómo identificarlas y dónde denunciar

Aguas Santafesinas alertó sobre publicaciones engañosas en redes sociales y mensajes por WhatsApp y correo electrónico que ofrecen beneficios falsos. La empresa recordó cuáles son sus canales oficiales y recomendó denunciar los intentos de fraude.

Aguas Santafesinas (ASSA) advirtió sobre nuevas modalidades de estafa que utilizan el nombre de la empresa para ofrecer supuestos beneficios y descuentos en los servicios sanitarios, principalmente dirigidos a jubilados. Las publicaciones engañosas circulan en redes sociales y se suman a intentos de fraude mediante mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.

Desde la compañía aclararon que estas promociones son falsas y solicitaron a los usuarios que realicen consultas y trámites únicamente a través de los canales oficiales habilitados.

La advertencia apunta a prevenir que los usuarios compartan información personal o realicen gestiones a partir de contactos que se presentan como representantes de la empresa, pero que no pertenecen a sus vías oficiales de comunicación.

EVITÁ Assa advierte sobre posibles intentos de suplantación de identidad a través de correos, WhatsApp y redes sociales no oficiales. Verificá siempre los remitentes y no compartas datos personales. Más info: https://t.co/yLAKKtqiUG https://t.co/dwI9riWaJe — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 27, 2026

Cómo reconocer los mensajes engañosos

ASSA recomendó prestar atención a distintas señales que pueden indicar que un mensaje o correo electrónico es fraudulento:

Remitentes sospechosos: verificar siempre la dirección de correo o el número desde el que llega el mensaje. Los estafadores pueden utilizar datos que imitan los contactos oficiales.

Enlaces y archivos adjuntos: evitar abrir links o documentos de procedencia dudosa, ya que pueden conducir a sitios fraudulentos o contener archivos maliciosos.

Mensajes urgentes: desconfiar de las comunicaciones que presionan para actuar de inmediato o prometen beneficios a cambio de completar rápidamente un trámite.

Errores de escritura y formatos extraños: revisar la redacción, los saludos genéricos y otros detalles que puedan resultar sospechosos.

Ante una oferta de descuentos o beneficios atribuida a ASSA, la recomendación es verificar su autenticidad directamente con la empresa antes de realizar cualquier gestión.

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Cuáles son los canales oficiales de Aguas Santafesinas

La empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de las siguientes vías:

WhatsApp: 341 695 0008.

Oficina Virtual: www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones.

Atención telefónica las 24 horas: 0810 777 2000.

Correo de factura digital: [email protected].

ASSA también indicó que sus correos electrónicos oficiales utilizan los dominios @aguasantafesinas.com.ar y @aguassantafesinas.com. Para las facturas digitales, la empresa identifica una dirección específica desde la cual se envían las comunicaciones a los usuarios adheridos.

Dónde denunciar los intentos de estafa

Ante la recepción de mensajes sospechosos o posibles intentos de fraude, se recomienda conservar las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y enlaces recibidos.

Los hechos pueden denunciarse al 911 o ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de su plataforma digital: mpa.santafe.gov.ar/iris.

La empresa insistió en la importancia de utilizar exclusivamente sus canales oficiales para realizar consultas y trámites, y de desconfiar de las publicaciones que prometan descuentos o beneficios que no hayan sido confirmados por ASSA.