Nuevo reclamo de Santa Fe a Nación: "Vamos a insistir hasta que nos den las rutas para repararlas"

El gobierno santafesino volverá a reclamar formalmente ante el nacional este miércoles por el estado de las rutas , ya no por fondos sino para que se concrete la promesa de ceder la concesión de los caminos que atraviesan la provincia y de esa manera se puedan encarar obras locales de mantenimiento y reparación.

Estado de las rutas

“La decisión política del gobierno está pero tienen que materializarla. No tenemos todavía el decreto firmado que nos transfiera las rutas. El ministro (de Economía, Luis) Caputo asumió ese compromiso en la Bolsa de Comercio de Rosario hace un mes y medio”, recordó Enrico este martes en Radio 2.

Desde Santa Fe le pedimos a nación que nos cedan las rutas nacionales.

Los santafesinos necesitamos los permisos para repararlas, los vecinos no pueden seguir circulando en el estado peligroso que hoy tienen estas rutas, como la 33, la 11, la A012 y otras.

Sobre el de Milei, expresó que es “un gobierno que está muy desordenado, entonces no hay un interlocutor para establecer un marco de trabajo y seguirlo; eso es lo que demora la respuesta” sobre una concesión de rutas nacionales para que Santa Fe encare los postergados trabajos de bacheo o repavimentación.

En ese sentido, el funcionario provincial repasó en el programa El Contestador que “las rutas nacionales 33, 11 y A-012 son un desastre” y en relación al último pedido insistió: “No pedimos más que las reparen, queremos terminar con este pobrismo vial de pedir que reparen los pozos. Que nos pasen la brasa caliente, que nosotros nos organizamos y las reparamos. Falta que nos hagan un decreto que nos permita trabajar en eso”.

Sobre la cantidad de viajes a Buenos Aires por el mismo motivo y hasta ahora sin una solución concreta, Enrico sentenció: “Vamos a insistir hasta que nos den las rutas para que las reparemos nosotros. Tengo dos opciones: o me quedo sentado en el Ministerio y no hago nada, o voy a romper los huevos a Buenos Aires. Yo hago lo segundo. A veces las cosas no se logran de una, hay que insistir y gestionar”.