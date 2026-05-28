Se trata de Carlos María Ezpeleta, de 79 años, quien falta de su hogar desde la madrugada del martes. Su vehículo, un Peugeot 308, fue encontrado con las balizas encendidas sobre el viaducto. A 48 horas de su desaparición, Fiscalía, la PDI y Prefectura Naval coordinan rastrillajes y el análisis de cámaras de seguridad.

El testimonio de un colectivero y una cámara clave: los datos en la reconstrucción de la desaparición de Ezpeleta

La ciudad de Santa Fe se encuentra conmocionada por la misteriosa desaparición de Carlos María Ezpeleta , un hombre de 79 años del cual no se tienen noticias desde las primeras horas del pasado martes, cuando su auto fue encontrado con las balizas encendidas sobre el Viaducto Oroño.

El caso, que mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad locales, se concentra por estas horas en un minucioso relevamiento de registros fílmicos y en intensos rastrillajes fluviales en las inmediaciones del Puente Oroño.

La alarma se encendió cuando el automóvil particular de Ezpeleta, un Peugeot 308 color gris plata, fue hallado estacionado y completamente vacío sobre el viaducto, en la mano que egresa de la capital provincial. El vehículo tenía las luces balizas encendidas, pero no presentaba signos de violencia ni fallas mecánicas evidentes a simple vista.

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La reconstrucción cronológica: los últimos movimientos

A partir de los datos recolectados por los familiares y los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se logró establecer una ajustada línea de tiempo sobre las últimas acciones del vecino santafesino antes de que se le perdiera el rastro.

[04:28 hs] Salió de su casa en calle Llerena al 1600 (Bº Sargento Cabral). Registrado por cámara vecinal.

[04:35 hs] El auto es visto detenido en el Puente Oroño por un colectivero de la Línea 9.

[Testimonio] El chofer observa al hombre descender del coche y caminar hacia la parte trasera.

Andrea, hija del hombre buscado, dialogó UNO Santa Fe y aportó detalles sobre el testimonio clave del colectivero: “Pensó que el auto estaba descompuesto”, explicó, respecto de la lógica suposición que hizo el chofer de la Línea 9 al divisar el Peugeot 308 con las balizas encendidas en plena madrugada.

Operativo cerrojo: cámaras de seguridad y rastrillaje fluvial

La causa judicial quedó radicada en la fiscalía de turno del MPA, la cual ordenó el despliegue inmediato de dos frentes operativos complementarios para determinar el paradero de Ezpeleta:

Análisis tecnológico en accesos: personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra abocado al relevamiento, descarga y desgrabación de las imágenes de las cámaras de seguridad públicas (del centro de monitoreo municipal y provincial) y privadas de los comercios y viviendas ubicadas en las costaneras y los ingresos al Puente Oroño. El objetivo primordial es reconstruir hacia dónde se dirigió el hombre tras bajarse del vehículo.

Búsqueda en el agua: en paralelo, buzos y embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina llevan adelante tareas preventivas de rastrillaje náutico y de orillas en el espejo de la Laguna Setúbal y sus sectores de influencia.

Celeridad y cautela familiar: a pesar del despliegue de Prefectura en la cuenca hídrica, el entorno íntimo del anciano fue tajante al aclarar que, hasta el momento, “no hay información fehaciente ni objetiva” en el expediente judicial que confirme o indique que el hombre se haya arrojado al agua por sus propios medios.

Angustia en el entorno y pedido de ayuda comunitaria

La situación genera una profunda preocupación en el círculo familiar y vecinal del barrio Sargento Cabral. Según detallaron sus allegados, no era una conducta habitual en él salir de su casa a altas horas de la madrugada, y remarcaron que el hombre de 79 años se encontraba gozando de un buen estado de salud general, lo que vuelve aún más desconcertante su desaparición.

Ante la falta de pistas concluyentes en las primeras horas de investigación, la familia de Carlos María Ezpeleta emitió un desesperado pedido de colaboración solidaria a toda la comunidad santafesina. Solicitan especialmente el testimonio de aquellos automovilistas, taxistas o repartidores que hayan circulado por la zona del Puente Oroño o la Costanera Vieja entre las 4:30 y las 5:15 de la mañana del martes, o que posean cámaras de seguridad vehiculares (dashcams) en sus rodados.

Canales de comunicación

Para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero, las autoridades y familiares habilitaron las siguientes vías de contacto directo:

Teléfono particular de la familia: 3424471299

Central de Emergencias: 911

Dependencia policial: Acercarse a la comisaría o sección territorial más cercana a su domicilio.