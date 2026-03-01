Nuevo SEOM en la ciudad: por qué las nuevas dársenas no son todas iguales

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la demarcación en el micro y macrocentro y explicó los criterios técnicos que definieron módulos de 5 y 6 metros, además de sectores especiales más cortos

En el marco de la puesta en funcionamiento del nuevo SEOM , la Municipalidad de Santa Fe continúa con los trabajos de pintura y demarcación de las nuevas dársenas en el microcentro y macrocentro de la ciudad. Desde el Ejecutivo municipal se explicó que las dársenas cuentan con tres medidas diferentes, definidas luego de analizar, por un lado, la composición del parque automotor registrado en la capital provincial y, por otro, las características de cada manzana, considerando accesos a cocheras , paradas de colectivos y espacios reservados .

En función de ese relevamiento técnico se establecieron las modulaciones correspondientes para cada cuadra. Según la planificación del sistema, el 56% de los módulos tendrá una longitud de 5 metros y el 31% será de 6 metros , lo que representa un 87% de dársenas con medidas estándar o superiores . Solo el 13% tendrá una extensión menor a 5 metros; en estos casos, se ubicarán en sectores donde uno o ambos extremos queden liberados por la presencia de ochavas o rampas de acceso a garajes , facilitando las maniobras de ingreso y egreso.

Nuevo SEOM

La implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido tiene como finalidad ordenar el uso del espacio público y mejorar la movilidad urbana en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos de demarcación se realizan entre las 20 y las 6 de la mañana, con el fin de permitir un avance fluido de las cuadrillas y minimizar molestias a vecinos y comerciantes.

Tecnología y modernización

El nuevo SEOM no solo supone una renovación en la señalización, sino también una modernización tecnológica integral. En los próximos días comenzará el recambio de cartelería, que incorporará códigos QR para facilitar el acceso a la nueva aplicación y a la información del sistema.

Además, la Dirección de Tránsito realiza operativos diarios de cercamiento de dársenas desde las 13:30, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las tareas nocturnas. Para ello, se dispone la presencia de agentes por cuadra y la colocación de conos y señalización preventiva. Asimismo, durante la mañana de cada jornada se informa a los frentistas mediante timbreo y volanteo sobre las cuadras que serán intervenidas esa misma noche.