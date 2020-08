Personal de buzos tácticos de la policía y la Prefectura continúan con las tareas de búsqueda de José Bustos, de 50 años, y Luis Aguirre, de 56, quienes desaparecieron en la tarde del lunes, antes de las 16.30, cuando con la hermana de Bustos quisieron cruzar a pie la laguna debido a la bajante del río Paraná.

Este martes se retomaron las tareas y los familiares se hicieron presentes en el lugar. Patricia Bustos, hermana de José, manifestó a los micrófonos de Radio EME: "A mi hermana la pudieron sacar mientras los otros comenzaron a hundirse y no pudieron hacer nada, según lo que nos comentaron".

"Al mediodía mi hermana salió a caminar a la Costanera y cuando vuelve nos hace el comentario «¡no sabés la cantidad de gente que está cruzando la laguna! Está playito, se puede cruzar. Qué lindo sería poder llegar al otro lado. ¿Por qué no salimos y lo hacemos más tarde?", dijo Patricia que su hermana le anunció a la familia.

"Se ve que más tarde decidieron venir a la costa, yo no me había dado cuenta. No dimensionaron el peligro, pensaron que no les iba a pasar nada pero de repente ella le comenzó a decir al marido que se hundía mientras él le decía: «hacé perrito, hacé perrito». Ahí dijo que apareció quien la rescató mientras ella veía cómo los demás comenzaban a desaparecer. SI bien ellos sabían nadar y mi hermano además era deportista, entrenaba para maratones, no les sirvió".

Antes de finalizar afirmó: "Que la gente tome conciencia y no lo haga porque es peligroso. Hay pozos, se pueden ver desde la costa y puede pasarle lo mismo que le pasó a mi familia y terminar en una tragedia".