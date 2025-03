Obra del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: realizan estudios de suelo con máquinas en la cabecera este

"Por un lado tenemos gente que está haciendo un estudio de suelo, para la información de cómo va a ser el piso que vamos a tener para el trabajo", comentó Benítez.

Terraplén de apoyo a maquinarias en la obra

A su vez, destacó que también se está avanzando en la construcción de un terraplén que servirá de apoyo para el tránsito de maquinarias y materiales necesarios para los trabajos.

"Se va a hacer un camino paralelo al puente hasta el lado Santo Tomé para el tránsito de los obreros, maquinaria, equipos, materiales, todo lo que sea necesario", detalló el representante de la U.T.E. También señaló que este camino está diseñado para soportar eventuales crecidas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.

El proyecto no afectará el tránsito habitual. Según Benítez, los trabajos iniciales se concentrarán en el sector del puente, por lo que no se prevé ningún inconveniente para los conductores que transiten por la zona. "Todo está calculado para que no haya ningún tipo de inconveniente con el tránsito. Será todo por fuera del puente, así que no se va a afectar en absoluto", afirmó.