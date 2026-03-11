Revisión Técnica Obligatoria: en Santa Fe no hay cambios y se mantienen los plazos y tarifas vigentes

La provincia mantiene los plazos actuales para los vehículos y el esquema de 28 talleres habilitados, pese al reciente decreto del Gobierno nacional

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres , aclaró que en la provincia de Santa Fe no se modificó el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , pese al reciente decreto del Gobierno nacional vinculado al sistema de control vehicular.

Según explicó el funcionario, la medida nacional responde a un reclamo administrativo impulsado por cámaras de revisión técnica vehicular de la provincia de Buenos Aires , y básicamente da por cerrada la vía administrativa , lo que habilitaría la posibilidad de avanzar por la vía judicial.

Sin embargo, Torres remarcó que esa decisión no tiene impacto en Santa Fe. “Cuando el año pasado se dictó el decreto de desregulación del Ministerio que conduce Federico Sturzenegger, las cámaras de revisión técnica vehicular de Santa Fe presentaron un amparo judicial con una medida cautelar”, indicó.

La Justicia hizo lugar a esa cautelar, por lo que el sistema continuó funcionando sin modificaciones y ahora se espera una resolución definitiva del proceso judicial.

“Este nuevo decreto del Gobierno nacional no tiene impacto en la provincia de Santa Fe. Aquí sigue todo igual”, afirmó Torres.

Cómo funciona hoy la RTO en Santa Fe

Actualmente continúan operando 28 talleres habilitados en toda la provincia y se mantienen los plazos vigentes para realizar la revisión técnica.

El esquema es el siguiente:

-Vehículos 0 km: primera revisión a los 3 años.

-Luego: controles cada 2 años.

-A partir de los 9 años de antigüedad: la revisión pasa a ser anual.

Torres subrayó además que las provincias tienen la potestad de adherir o no a los decretos nacionales, o incluso hacerlo de manera parcial.

“Una vez que se expida la Justicia veremos cómo seguimos en la provincia de Santa Fe, pero hoy por hoy los plazos siguen siendo los mismos”, sostuvo.

Tarifas reguladas

En cuanto al costo de la RTO, el funcionario explicó que los valores siguen regulados y no están liberados, como planteaba el decreto nacional. Actualmente la revisión ronda los 60 mil pesos y los ajustes se realizan en función de la variación del precio de los combustibles, por lo que los talleres no pueden aplicar aumentos arbitrarios.

“Ninguno de los 28 talleres puede aumentar de forma desmedida el precio de la revisión técnica vehicular”, remarcó Torres.

De esta manera, el sistema de control técnico vehicular en Santa Fe continúa sin cambios, a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre la disputa abierta tras el intento de desregulación a nivel nacional.