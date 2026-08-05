Reforma Previsional: Olivares indicó que el fallo de la Justicia tiene un impacto ético y ratificó que la Provincia apelará anta la Corte Nacional

El ministro de Economía de Santa Fe sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad del tope alcanza actualmente a unos 50 casos y afirmó que el debate central no es económico sino "ético", en relación con el reparto de los esfuerzos para sostener la Caja de Jubilaciones. Además, ratificó que el Gobierno recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Postura provincial: el ministro de Economía, Pablo Olivares, minimizó el impacto económico y ratificó que la Provincia apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares , confirmó que el Gobierno provincial apelará el fallo de la Corte Suprema de Justicia santafesina que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones más altas y relativizó el impacto económico inmediato de esa decisión judicial.

Las declaraciones del funcionario se conocieron luego de que el máximo tribunal provincial resolviera, por cuatro votos contra tres, dejar sin efecto el límite a los haberes previsionales establecido por la reforma de la Ley 6915. En otro expediente, la Corte entendió que el planteo contra el aporte solidario no debía resolverse mediante un amparo y dispuso que continúe por la vía contencioso administrativa.

La Provincia recurrirá a la Corte nacional

Olivares evitó cuestionar el contenido del fallo y remarcó que el Ejecutivo respeta la decisión del máximo tribunal provincial, aunque aclaró que la discusión judicial todavía no concluyó.

"Sobre la cuestión de fondo no quisiera entrar en esquemas conjeturales o especulativos, por respeto al órgano en sí y también por respeto a las opiniones diversas que han tenido los ministros de la Corte", sostuvo.

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En ese sentido, confirmó que el Gobierno ya resolvió continuar el proceso judicial. "Ese fallo, como Gobierno, hemos anticipado que se proseguirá por las instancias superiores para considerar sus recursos", afirmó.

Y agregó: "Estamos hablando de una instancia más. Sin desmerecer lo que representa la Corte Suprema de Justicia de la provincia, hay otra instancia a la que la Provincia va a recurrir".

"El impacto no pasa por lo cuantitativo"

El ministro aseguró que el alcance económico inmediato del fallo es acotado, ya que los casos involucrados ya contaban con medidas judiciales que impedían aplicar el tope mientras se tramitaban los expedientes.

"Hay casos que han sido concedidos desde el inicio, por lo cual hay topes que hoy directamente no se están aplicando porque estaban en este proceso. Estamos hablando de unos 50 casos", explicó.

los ministros Puccini, Olivares y Báscolo gentileza

Para Olivares, el verdadero eje de la discusión excede el número de beneficiarios alcanzados. "Si uno mira el impacto cuantitativo, no creo que aquí haya una cuestión de esa índole. Como prioridad, lo que ha primado es que nosotros hemos hecho una reforma al sistema previsional para que la provincia de Santa Fe conserve y pueda tener un sistema previsional sólido", sostuvo.

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En ese marco, insistió en que el debate es esencialmente sobre cómo distribuir el esfuerzo para sostener el régimen previsional. "Aquí no pondría tanto el impacto en lo cuantitativo, sino en cómo se reparten los esfuerzos para poder tener esa sustentabilidad", indicó.

Y remarcó: "Esta cuestión no tiene que ver con lo cuantitativo de cómo se resuelve la sustentabilidad de la Caja, sino mucho más con el reparto ético de cómo se hacen esos esfuerzos".

El aporte solidario dejará de regir

Respecto del aporte solidario previsto en la Ley de Emergencia Previsional, Olivares recordó que esa herramienta tiene una vigencia limitada y que el propio gobernador Maximiliano Pullaro ya anunció que no será prorrogada.

"Estamos hablando de un tema que en aproximadamente menos de 45 días va a dejar de tener efecto, porque el aporte solidario va a cesar el mes que viene", afirmó.

Además, señaló que la Corte entendió que esos planteos deben tramitarse mediante el proceso ordinario y no por la vía del amparo.

Los casos alcanzan principalmente a altos haberes

Consultado sobre quiénes integran los expedientes alcanzados por el fallo, el ministro aclaró que no todos corresponden al Poder Judicial, aunque sí predominan los haberes más elevados.

"Entiendo que los casos involucran, en su mayoría, a magistrados y también hay casos de funcionarios que han tenido cargos de designación política o legislativa", explicó.

Un cambio institucional

Finalmente, Olivares consideró que las distintas votaciones registradas dentro de la Corte reflejan un funcionamiento institucional diferente al de otros períodos.

"No ha habido mayorías automáticas. Eso también es una cuestión de cambio institucional", sostuvo.

Y concluyó: "Cuando hay medidas de Gobierno y se expresa cada poder sin un alineamiento perfecto, eso también es para destacar".