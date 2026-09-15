El obrero de 30 años que cayó desde una altura de entre 6 y 7 metros mientras trabajaba en una obra de Aguas Santafesinas en Santa Fe evoluciona favorablemente y continúa internado en el Hospital José María Cullen.
Operaron con éxito al obrero que cayó de 7 metros en una obra en Bulevar Pellegrini: pasó a una sala común
El trabajador de 30 años sufrió politraumatismos tras caer al interior de un pozo en una obra de Aguas Santafesinas. La cirugía fue exitosa y continúa internado en recuperación.
Desde el nosocomio confirmaron a UNO Santa Fe que el trabajador fue sometido a una cirugía que resultó exitosa y que, tras la intervención, pasó a una sala común, donde permanece bajo seguimiento médico.
El accidente laboral ocurrió en la intersección de bulevar Pellegrini y 9 de Julio, mientras se desarrollaban tareas vinculadas con la cloaca máxima de Aguas Santafesinas.
Cayó desde el interior de un pozo
Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba en el interior de un pozo, sobre una escalera, cuando la estructura se cerró y provocó su caída al vacío desde una altura estimada de entre 6 y 7 metros.
Tras el impacto, permaneció consciente en todo momento, aunque sufrió politraumatismos y presentaba una posible fractura en uno de sus hombros.
Debido a las lesiones, fue asistido por personal sanitario y trasladado al Hospital Cullen, donde quedó internado para recibir atención médica.
Así fue el rescate
El accidente generó un importante operativo para poder retirar al trabajador del interior del pozo.
En el lugar intervinieron Bomberos y personal del servicio de emergencias 107, quienes trabajaron en conjunto para asegurar y extraer al obrero.
De acuerdo con el parte oficial, los bomberos utilizaron un trípode y un sistema de polipasto para realizar las maniobras de rescate.
Antes de iniciar la extracción, el trabajador fue inmovilizado mediante las técnicas de estricación correspondientes. Una vez asegurado, los rescatistas concretaron su extracción de manera segura.
Posteriormente, fue asistido por los profesionales sanitarios y trasladado al Hospital Cullen.
Continúa bajo atención médica
Tras la cirugía y su posterior traslado a una sala común, el trabajador continúa internado mientras se recupera de las lesiones sufridas durante el accidente.
El hecho ocurrió mientras se ejecutaban trabajos de infraestructura sanitaria en uno de los sectores donde Aguas Santafesinas desarrolla intervenciones sobre la red cloacal de la ciudad.