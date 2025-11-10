Operativos de control: se retuvieron más de 230 vehículos en infracción los dos últimos fines de semana

Los conductores de 45 automóviles y 187 motos fueron detectados en infracción con posterior retención de los vehículos, durante los controles de los últimos dos fines de semana.

Operativos de control. Se retuvieron más de 230 vehículos en infracción.

La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control en la ciudad y detectó un total de 232 vehículos en infracción. Vale mencionar que estas cifras, corresponden a los últimos dos fines de semana del mes en curso.

Un total de 34 autos y nueve motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre en su conductor. Mientras que el resto de los vehículos, motos y autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Operativos de control en diversos barrios

El objetivo de los operativos ordenados por el intendente Juan Pablo Poletti es ordenar el tránsito, prevenir accidentes y mejorar la convivencia ciudadana.

Los controles se realizaron en la zona del microcentro y en las avenidas Gorriti, Freyre, Aristóbulo del Valle, Almirante Brown y Bulevar Gálvez, y en los barrios 7 Jefes, Candioti, Mariano Comas, Liceo Norte y María Selva.