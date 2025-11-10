Uno Santa Fe | Santa Fe | operativos

Operativos de control: se retuvieron más de 230 vehículos en infracción los dos últimos fines de semana

Los conductores de 45 automóviles y 187 motos fueron detectados en infracción con posterior retención de los vehículos, durante los controles de los últimos dos fines de semana.

10 de noviembre 2025 · 19:06hs
La Municipalidad de Santa Fe realizó operativos de control en la ciudad y detectó un total de 232 vehículos en infracción. Vale mencionar que estas cifras, corresponden a los últimos dos fines de semana del mes en curso.

Un total de 34 autos y nueve motos fueron retenidos por arrojar resultados positivos de presencia de alcohol en sangre en su conductor. Mientras que el resto de los vehículos, motos y autos, fueron por faltante y/o irregularidad en documentación y medidas de seguridad.

Operativos de control en diversos barrios

El objetivo de los operativos ordenados por el intendente Juan Pablo Poletti es ordenar el tránsito, prevenir accidentes y mejorar la convivencia ciudadana.

Los controles se realizaron en la zona del microcentro y en las avenidas Gorriti, Freyre, Aristóbulo del Valle, Almirante Brown y Bulevar Gálvez, y en los barrios 7 Jefes, Candioti, Mariano Comas, Liceo Norte y María Selva.

