Desde el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe confirmaron que el nuevo sistema de estacionamiento pago, cuya aplicación en la ciudad está prevista para febrero de 2026, se extenderá también con dársenas a la terminal portuaria.

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe. "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe. "Habrá una cantidad importante de dársenas"

El Estacionamiento Medido y Pago (SEOM) de la ciudad de Santa Fe no solo regirá en la zona urbana, sino que también desembarcará en el Puerto de Santa Fe. Así lo confirmó Leandro González, presidente del Ente Administrador del Puerto.

En declaraciones a la prensa, González explicó que la decisión responde a la "necesidad de mejorar la convivencia dentro del puerto" y que el estacionamiento medido es una herramienta clave para lograr ese objetivo. El funcionario recordó que la implementación fue votada por el Concejo Municipal y licitada por el Ejecutivo.

LEER MÁS: Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

"Entendemos que habrá una cantidad importante de dársenas", adelantó González, justificando la extensión del sistema. Además, señaló que, dado que "todo el entorno urbano que está relacionado con el Puerto va a tener estacionamiento medido, no era lógico que el Puerto esté afuera de esa situación".

Fecha de Implementación en el Puerto

Respecto a la fecha de inicio, González indicó que el sistema en la ciudad se aplicaría, según había anticipado el intendente Juan Pablo Poletti, en febrero de 2026. Sin embargo, resta definir si la zona del Puerto se sumará a esta fecha de forma simultánea o si su incorporación se realizará en una etapa posterior.

Beneficios y seguridad

El titular del Ente Administrador del Puerto subrayó uno de los beneficios directos de la medida: la seguridad y la libre circulación de vehículos de emergencia.

"En algunos lugares nos preguntamos qué pasa si tenemos un foco ígneo, una situación de salud prioritaria y no pueden pasar el coche bomba o la ambulancia", ejemplificó González, destacando que el ordenamiento del estacionamiento permitirá evitar obstrucciones vitales.

Así funcionará el nuevo estacionamiento en la ciudad de Santa Fe

El nuevo sistema entrará en vigencia a principios del 2026 y permitirá reducir el tiempo de búsqueda de estacionamiento, facilitar los pagos y mejorar el control, garantizando mayor eficiencia y rapidez para los usuarios.

Entre las principales innovaciones, se destaca un cambio clave en el paradigma de funcionamiento: a partir de ahora el registro será por dársena y no por vehículo.

Cada espacio estará identificado mediante letras y/o números, permitiendo que el usuario registre únicamente la dársena donde estaciona sin necesidad de cargar datos personales. Esto ampliará las posibilidades de uso y protegerá la privacidad.

Además, el sistema incorporará medios de pago electrónico, lo que resuelve uno de los problemas históricos del estacionamiento medido: la carga de crédito.

“Buscamos un sistema más ágil, moderno y justo para el vecino, y más eficiente para el municipio”, señaló el intendente Juan Pablo Poletti sobre el nuevo estacionamiento, que fue uno de los lineamientos que propuso abordar la emergencia en movilidad declarada en la ciudad de Santa Fe en el 2024.

Características

• Cada dársena tendrá un código identificatorio.

• El usuario ingresará el código y realizará el pago desde el celular a través de una nueva aplicación.

• Los inspectores ya no deberán controlar auto por auto, sino solo las dársenas que no tengan estacionamiento registrado, lo que vuelve el proceso mucho más eficiente.

El sistema le permitirá al usuario conocer la disponibilidad de estacionamiento por zonas y así reducir la circulación para encontrar lugar.

El estacionamiento se organizará por zonas, con tarifas y horarios definidos según las necesidades de movilidad de cada área de la ciudad. Esto será establecido en función de la información que permitirá generar el mismo sistema.