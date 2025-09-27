Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Pablo Ceballos, el cordobés que vive en Santa Fe y sueña con recuperar la vista gracias a un tratamiento en China

Necesita reunir 14.500 dólares para un tratamiento en Beijing que podría devolverle la vista en 15 días. Enterate cómo podés colaborar para cumplir su sueño de ver a su hija por primera vez.

27 de septiembre 2025 · 22:52hs
Pablo Ceballos necesita reunir más de 14.000 dólares para poder recuperar la vista y cumplir el sueño de ver a su hija por primera vez

Pablo Ceballos necesita reunir más de 14.000 dólares para poder recuperar la vista y cumplir el sueño de ver a su hija por primera vez

El cordobés Pablo Ceballos, radicado en Santa Fe desde hace muchos años, atraviesa una campaña solidaria para cumplir un sueño que puede cambiarle la vida: recuperar la vista mediante un tratamiento con células madre en Beijing, China. Su historia fue contada en el programa Mañana UNO que conduce Fabián Acosta en UNO 106.3.

Pablo Ceballos busca viajar a China para poder hacer un tratamiento y recuperar la visión

Quién es Pablo Ceballos y por qué necesita ayuda

A los 10 años, Pablo perdió la visión a causa de una atrofia bilateral del nervio óptico, un daño irreversible e inoperable que lo dejó ciego en apenas tres meses. Hoy, con 45 años, nunca tuvo la oportunidad de recuperar la vista, hasta ahora.

Una clínica especializada en tratamientos con células madre en Beijing le confirmó que su diagnóstico es viable para el procedimiento. El tratamiento tiene un 95% de éxito en casos similares y podría devolverle la visión en apenas 15 días de internación.

Su sueño: volver a ver y conocer a su hija

En diálogo con UNO 106.3, Pablo se emocionó al contar que su mayor sueño es ver por primera vez a su hija. “Esto me cambiaría la vida. Levantarme y abrir los ojos para poder ver a mi hija sería un milagro”, expresó.

El tratamiento en China incluye los pasajes, la internación, la medicación y el seguimiento durante seis meses. El costo total es de 35.000 dólares, pero Pablo aún necesita reunir 14.500 dólares para poder viajar el 17 de octubre, su nuevo turno en la clínica de Beijing.

Si no logra el dinero a tiempo, deberá esperar hasta 2026, perdiendo así su tercera oportunidad de iniciar el tratamiento.

Cómo pueden ayudar los santafesinos

Pablo organiza rifas y campañas solidarias para reunir el monto restante. La colaboración puede realizarse de varias formas:

  • Alias para transferencias: pablo.cebayos.china (Ceballos se escribe con C, B larga, doble L y S final).

  • Instagram oficial: @pablo7355 donde publica actualizaciones, entrevistas y sorteos.

  • Teléfono de contacto: 342 4 765 265 para quienes quieran sumarse a la campaña o adquirir números de la rifa.

“Cada ayuda, por mínima que sea, me acerca un paso más a mi sueño”, remarcó Pablo.

Entrevista completa:

WhatsApp-Audio-2025-09-26-at-14.52.05

La entrevista bridada por Pablo Ceballos al programa Mañana UNO que conduce Fabián Acosta por UNO 106.3

También podes verla en nuestro canal de YouTube

