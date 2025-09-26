Uno Santa Fe | Santa Fe | viernes

Viernes ventoso en la ciudad de Santa Fe esperando por la lluvia

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

26 de septiembre 2025 · 07:26hs
El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, ventoso y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.8º, ST: 12.6º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y si bien se observa una configuración similar a la de ayer, con corrientes de aire frío en altura, en superficie comienzan a ganar presencia los aportes más cálidos. Esta situación genera que tengamos una jornada con temperaturas en gradual ascenso y tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente, con aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana de la jornada de mañana. No obstante ello, hacia la tarde las condiciones deberían comenzar a mejorar con tendencia a despejarse y descenso de los registros térmicos hacia el domingo.

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones inestables a algo inestables y mejorando gradualmente a lo largo de la jornada. Alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en descenso durante el día: mínima 13° y máxima 22°. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, rotando del oeste/noroeste y luego al sur/suroeste.

En tanto el domingo se espera cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 23°. Vientos leves del sector oeste/suroeste.

Por último, lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas en leve ascenso: mínima 12° y máxima 26°. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

viernes Santa Fe ciudad
