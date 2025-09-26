El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, ventoso y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.8º, ST: 12.6º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y si bien se observa una configuración similar a la de ayer, con corrientes de aire frío en altura, en superficie comienzan a ganar presencia los aportes más cálidos. Esta situación genera que tengamos una jornada con temperaturas en gradual ascenso y tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente, con aumento de la nubosidad y alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana de la jornada de mañana. No obstante ello, hacia la tarde las condiciones deberían comenzar a mejorar con tendencia a despejarse y descenso de los registros térmicos hacia el domingo.
Viernes ventoso en la ciudad de Santa Fe esperando por la lluvia
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y con condiciones inestables a algo inestables y mejorando gradualmente a lo largo de la jornada. Alguna posibilidad de lluvias débiles entre la madrugada y la mañana, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en descenso durante el día: mínima 13° y máxima 22°. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, rotando del oeste/noroeste y luego al sur/suroeste.
En tanto el domingo se espera cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 9° y poco cambio de las máximas, 23°. Vientos leves del sector oeste/suroeste.
Por último, lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas en leve ascenso: mínima 12° y máxima 26°. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste.
• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región