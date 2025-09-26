Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 26 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y reemplazo de conductores, i nterrumpirá el servicio este viernes 26 septiembre en SANTA FE Y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Juan del Campillo, Derqui, República de Siria y 4 de Enero

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Hernandarias, Aristóbulo del Valle, Pasaje Parpal y 1° de Mayo

• 8.30 a 12.30 en la zona de: J.J. Paso, Uruguay, San José y Pasaje Alfonso

• 9 a 12 en la zona de: - RP1, Los Fresnos, Las Gravielas hacia el este hasta el terraplén (Colastiné Norte)

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Aristóbulo del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de julio

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: RP1, calle 18, calle 39 y calle 5

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso