Este jueves no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe por el paro docente de Amsafé y Sadop. Ante esta nueva medida de fuerza, Padres Organizados de la provincia de Santa Fe lanzaron un comunicado por las consecuencias que trae aparejada esta. Clara Ruda, integrante de la misma, indicó además que le reclaman al Ministerio de Educación la publicación de datos que den cuenta de la infraestructura de estos espacios.

"Hacemos una juntada de firma a modo reflexivo, no es una cuestión de rechazo o aceptación. Manifestamos una preocupación por la constante falta de priorización de la educación. Tenemos una situación de conflicto enorme en el país, hay provincias como Santa Cruz y Chubut que hace un mes no tienen clases, en Neuquén tuvieron 10 días de clases en mayo y 12 en abril, y esto también sucede en Tucumán, La Rioja, Misiones y Río Negro", expuso Ruda.

aulas clases escuelas.jpg google

"Particularmente en Santa Fe la preocupación es porque también tenemos días de falta de clases por la inseguridad en Rosario, sumado a los paros y otros días en los que no hay clases por otros motivos, no es una cuestión solo referida al paro, es una falta de priorización a la cuestión educativa. Creemos que hay una falta de gestión en el tema educativo que hace que por algún motivo u otro no haya clases", añadió.

•LEER MÁS: Paro docente con total adhesión: este jueves no habrá clases en escuelas públicas y privadas de la provincia

Ante este contexto, desde Padres Organizados decidieron tomar medidas: "Más o menos a principios de abril presentamos un pedido de acceso a la información pública ante el ministerio, ya se cumplió el plazo legal pero todavía no lo respondieron. Va referido a la infraestructura en las escuelas, cuántos ventiladores tienen, cuál es el tipo de calefacción que hay, qué escuelas no tienen, si hay algunas a las que les falte la conexión a la red de agua potable, cuántas tienen obras en ejecución y en qué tipo. Hay escuelas con muchos problemas en los comedores escolares".

Ruda contó que además hicieron un pedido en la Defensoría del Pueblo para que se gestione el acceso al informe de ejecución presupuestaria del ministerio, con el fin de saber si lo que se presupuestó en la Legislatura después se ejecutó y cumplió en obras. "Nos pasa que muchas veces los padres juntan firmas o denuncian que en una escuela hay determinado problema, se da la orden de repararlo, se aprueba desde el la cartera de educación, pero después esa obra demora meses y meses, y ahí también se pierden días de clases", manifestó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Padres Organizados Santa Fe (@padresorganizados.sf)

La integrante, fue clara con el objetivo que persiguen desde la organización: "Tiene que haber presencialidad y desde la pandemia en adelante es algo que siempre está en riesgo, siempre hay motivos por los cuales cortar la presencialidad y eso es muy desparejo. En el 2022 en la ciudad de Santa Fe la escuela que más clases dio fueron 187, estuvo muy cerca del objetivo de los 190 días, el compromiso que firmó la ministra. Y la que menos tuvo fue 165, hay una diferencia de 22 días, y son exactamente los días hábiles de un mes. Hay una desigualdad tremenda, el que no tiene o va a una escuela más postergada, por el motivo que fuera, tiene menos derechos con respecto a la cuestión educativa".

"La provincia de Santa Fe no publica los datos, no dá a conocer datos y por eso vamos a pedirlos con el defensor del pueblo, lo requerimos por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es información pública a la que deberíamos tener acceso pero que actualmente la provincia se niega a dar", cerró.

•LEER MÁS: Nación mandó el padrón electoral gratis pero sin fotos ni guía de escuelas