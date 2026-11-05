Uno Santa Fe | Santa Fe | panaderías

Panaderías de Santa Fe lanzan un 2×1 en facturas y bizcochos por su 137º aniversario

La promoción se realizará este jueves 5 de noviembre. Participan ocho establecimientos con 40 locales de venta.

5 de noviembre 2026 · 08:51hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Productos de las panaderías en promoción

gentileza

Productos de las panaderías en promoción

Las panaderías de Santa Fe y Santo Tomé lanzaron una promoción especial para celebrar el Día del Industrial Panadero y el 137º aniversario del Centro Industriales de Panaderos de Santa Fe. La iniciativa consiste en un beneficio de 2×1 en productos tradicionales dulces y salados, que estará vigente durante este jueves 5 de noviembre, hasta agotar stock.

La propuesta busca agasajar a los clientes y, al mismo tiempo, impulsar las ventas en las panaderías de la región, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y la baja de la rentabilidad.

Marcos Carignano, representante del Centro Industriales de Panaderos de Santa Fe, explicó que la promoción contempla dos de los productos de mayor consumo cotidiano: las facturas y los bizcochos.

De esta manera, quienes compren seis facturas recibirán otras seis de regalo, mientras que quienes adquieran un cuarto kilo de bizcochos se llevarán otro cuarto kilo sin cargo.

Dónde aprovechar el 2×1 en panaderías de Santa Fe y Santo Tomé

La promoción alcanza a 40 locales pertenecientes a ocho establecimientos, distribuidos entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.

En la ciudad de Santa Fe participan las panaderías Balear, Gauchitos, Koch, La Salette, Pérez y Tere Bobbio.

En Santo Tomé, en tanto, se suman dos sucursales de Tato y la panadería La Victoria.

La oferta estará disponible durante toda la jornada del jueves 5 de noviembre, aunque desde la institución aclararon que los beneficios se mantendrán hasta agotar stock.

La caída del consumo, una preocupación para las panaderías

Más allá de la celebración institucional, Carignano también se refirió a la situación económica que atraviesa la actividad panadera. Al repasar los 137 años de historia de la entidad, destacó la continuidad de los establecimientos familiares, muchos de ellos conducidos por segundas y terceras generaciones.

"Lo importante es que, como siempre decimos, la panadería generalmente somos segunda o tercera generación. Siempre la peleamos, no es que por un año malo o por una coyuntura complicada nos vamos a dedicar a otra cosa", sostuvo a los micrófonos de LT10

Sin embargo, reconoció que el escenario actual presenta dificultades para el sector. Según explicó, mientras que anteriormente la principal preocupación estaba vinculada con la inflación, ahora el problema pasa por la retracción del consumo y la disminución de la rentabilidad.

"Hoy el problema es la caída del consumo y la baja de la rentabilidad", señaló. En ese contexto, explicó que cada establecimiento busca adaptarse con las herramientas disponibles, mediante un mayor control de los gastos, compras más cuidadosas y una administración eficiente de los recursos.

También mencionó el peso que representan los costos fijos, como los salarios, las cargas sociales y los servicios públicos. A eso se suma el alquiler de los locales, que genera diferencias importantes entre las panaderías que deben afrontar ese gasto y aquellas que cuentan con espacios propios.

Qué productos resisten mejor la caída del consumo

Al analizar el comportamiento de los clientes, Carignano señaló que los productos de mayor valor agregado son los que presentan mayores dificultades de venta, especialmente durante los días de semana.

Según explicó, esas elaboraciones suelen tener una mayor demanda cerca del fin de semana, mientras que los productos de consumo masivo mantienen una rotación diaria y se convierten en un sostén importante para la recaudación de las panaderías.

De esta manera, el sector enfrenta el desafío de sostener la actividad en un escenario de menor poder de compra, costos elevados y márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados.

panaderías Santa Fe promoción
Noticias relacionadas
Poletti junto a intendentes del interior reclamaron a Nación una distribución equitativa de los subsidios al transporte.

Poletti y una red de intendentes cruzaron a Milei por el transporte: "Cumplieron con sacar los subsidios, pero únicamente para las provincias"

Sebastián Bortnik, experto en tecnología, brindó una charla en DEMOS para hablar de la crianza en un mundo digital

Sebastián Bortnik: el desafío de criar en época de pantallas y cuatro consejos para los adultos

Radicales y socialistas pulen diferencias sobre el paquete de seguridad que envió a la Legislatura el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Leyes de seguridad en Santa Fe: la UCR y el socialismo acercaron posiciones para votar este jueves

ASSA proyecta asumir el servicio de agua y cloacas en Santo Tomé a partir del 1º de julio de 2027

Desde ASSA proyectan asumir el servicio de agua en Santo Tomé a partir de julio de 2027, pero advierten: "No habrá cambios de un día para otro"

Lo último

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Último Momento
Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay por el escándalo del Ueno Bank

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

Liga Próximo: Sanjustino y Banco Provincial completaron el cuadro de cuartos de final

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

Colón reorganiza sus entrenamientos y suma trabajo psicológico y nutricional para llegar a punto al Reducido

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

El Unión ofensivo que preparó Madelón para el partido decisivo ante Vélez

Ovación
Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Unión fue a fondo por Machuca: intimó a Fortaleza y quiere conocer los detalles de su pase a Independiente

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

El Prefederal pone en marcha los cuartos de final y el cuadrangular por la permanencia

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"