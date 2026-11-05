Panaderías de Santa Fe lanzan un 2×1 en facturas y bizcochos por su 137º aniversario

La promoción se realizará este jueves 5 de noviembre. Participan ocho establecimientos con 40 locales de venta.

Las panaderías de Santa Fe y Santo Tomé lanzaron una promoción especial para celebrar el Día del Industrial Panadero y el 137º aniversario del Centro Industriales de Panaderos de Santa Fe. La iniciativa consiste en un beneficio de 2×1 en productos tradicionales dulces y salados, que estará vigente durante este jueves 5 de noviembre, hasta agotar stock.

La propuesta busca agasajar a los clientes y, al mismo tiempo, impulsar las ventas en las panaderías de la región, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y la baja de la rentabilidad.

Marcos Carignano, representante del Centro Industriales de Panaderos de Santa Fe, explicó que la promoción contempla dos de los productos de mayor consumo cotidiano: las facturas y los bizcochos.

De esta manera, quienes compren seis facturas recibirán otras seis de regalo, mientras que quienes adquieran un cuarto kilo de bizcochos se llevarán otro cuarto kilo sin cargo.

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Dónde aprovechar el 2×1 en panaderías de Santa Fe y Santo Tomé

La promoción alcanza a 40 locales pertenecientes a ocho establecimientos, distribuidos entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.

En la ciudad de Santa Fe participan las panaderías Balear, Gauchitos, Koch, La Salette, Pérez y Tere Bobbio.

En Santo Tomé, en tanto, se suman dos sucursales de Tato y la panadería La Victoria.

La oferta estará disponible durante toda la jornada del jueves 5 de noviembre, aunque desde la institución aclararon que los beneficios se mantendrán hasta agotar stock.

La caída del consumo, una preocupación para las panaderías

Más allá de la celebración institucional, Carignano también se refirió a la situación económica que atraviesa la actividad panadera. Al repasar los 137 años de historia de la entidad, destacó la continuidad de los establecimientos familiares, muchos de ellos conducidos por segundas y terceras generaciones.

"Lo importante es que, como siempre decimos, la panadería generalmente somos segunda o tercera generación. Siempre la peleamos, no es que por un año malo o por una coyuntura complicada nos vamos a dedicar a otra cosa", sostuvo a los micrófonos de LT10

Sin embargo, reconoció que el escenario actual presenta dificultades para el sector. Según explicó, mientras que anteriormente la principal preocupación estaba vinculada con la inflación, ahora el problema pasa por la retracción del consumo y la disminución de la rentabilidad.

"Hoy el problema es la caída del consumo y la baja de la rentabilidad", señaló. En ese contexto, explicó que cada establecimiento busca adaptarse con las herramientas disponibles, mediante un mayor control de los gastos, compras más cuidadosas y una administración eficiente de los recursos.

También mencionó el peso que representan los costos fijos, como los salarios, las cargas sociales y los servicios públicos. A eso se suma el alquiler de los locales, que genera diferencias importantes entre las panaderías que deben afrontar ese gasto y aquellas que cuentan con espacios propios.

Qué productos resisten mejor la caída del consumo

Al analizar el comportamiento de los clientes, Carignano señaló que los productos de mayor valor agregado son los que presentan mayores dificultades de venta, especialmente durante los días de semana.

Según explicó, esas elaboraciones suelen tener una mayor demanda cerca del fin de semana, mientras que los productos de consumo masivo mantienen una rotación diaria y se convierten en un sostén importante para la recaudación de las panaderías.

De esta manera, el sector enfrenta el desafío de sostener la actividad en un escenario de menor poder de compra, costos elevados y márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados.