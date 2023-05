Para Pullaro la convocatoria para armar un plan de seguridad "es una avivada preelectoral"

El precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro calificó de “avivada preelectoral” a la convocatoria que lanzó este lunes el gobernador Omar Perotti para que funcionarios de su gobierno trabajen con un plan de seguridad junto a los equipos de los competidores en las elecciones para ocupar el cargo más importante de la provincia. Así y todo, el actual diputado provincial no cerró la posibilidad de sumarse a la convocatoria. Consideró que Rosario "tiene más del doble de violencia que en el año 2019 y cinco veces más en robos y hurtos en Rosario. Eso amerita que todos quienes pretendemos gobernar la provincia de Santa Fe estemos a disposición del gobernador para ayudarlo a articular un plan que no tuvo durante cuatro años".

El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe brindó declaraciones periodísticas durante la presentación en Rosario de quienes lo acompañarán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoritas (Paso) del domingo 16 de julio, que realizó este lunes a la mañana el bar El Cairo de Santa Fe y Sarmiento. Al lado de Pullaro estaban Gisela Scaglia, compañera de fórmula como vicegobernadora, y José Corral, quien encabezará la lista de diputados provinciales.

Al ser consultado sobre la convocatoria que realizó hoy mismo el gobierno de Omar Perotti para que la ministra de Gobierno, Celia Arena, y su colega de Seguridad, Claudio Brilloni, se reúnan con los equipos de los precandidatos para trazar un plan de seguridad, Pullaro primero valoró la convocatoria y anticipó que sus equipos técnicos van a participar, pero aclaró que no iba a dejar de decir lo que pensaba.

“Creo que es un avivada preelectoral. El gobernador tuvo mucho tiempo para hacerlo. Hay una ley de Junta de Seguridad y solo la convocó en dos oportunidades, y en una no fue. Vamos a poner a nuestros equipos técnicos de seguridad a disposición del gobernador, porque sabemos qué tenemos que hacer. Desde el 11 de diciembre vamos a tomar medidas en la seguridad pública de nuestra provincia en base a tres puntos”, remarcó Pullaro.

Y enumeró: “Primero: vamos a poner otra vez a la policía en la calle; hoy a policía no está en las calles de Rosario. Segundo: retomar las investigaciones criminales que se dejaron de lado en los últimos 40 meses. A mí me tocó detener a Los Monos, a Esteban Alvarado, a los Bay, a los Funes, a Baigoría, al Zurdo Villarruel, a las principales organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe. El gobierno justicialista kirchnerista de Omar Perotti no puede mostrar ninguna organización criminal desbaratada. Y el tercer punto será volver a tomar el control del Servicio Penitenciario. Si eso no se hace, los delitos se siguen cometiendo desde ese lugar”.

Y enseguida, Pullaro remarcó: “Tenemos los equipos y no vamos a dejar de colaborar con el gobierno, pero tampoco voy a dejar de decir lo que pienso. Creo que es una avivada preelectoral”.

