Paritaria central: sin adelantar porcentajes, los gremios estatales buscan alcanzar un "esquema semestral"

Este jueves se desarrolló la primera reunión paritaria de la administración central. Los gremios ATE y Upcn plantearon el deseo de llegar a un acuerdo salarial que implique ganarle a las proyecciones inflacionarias. Sin números sobre la mesa, desde el gobierno provincial aseguraron que "hoy no hay posibilidad descartada".

Descartó la cláusula gatillo y precisó con respecto a las futuras subas: "Nosotros tenemos claramente una mirada de cómo debería ser esta política salarial. Es lo que se está discutiendo".

Sin ponerle número a los futuros aumentos, el sindicalista adelantó con respecto a la política salarial 2023: "Nosotros estamos pensando en un esquema semestral. Un aumento ahora, para el período enero - junio y en los últimos días de junio nos sentamos -ya con un semestre transcurrido- cómo va la economía para ver si podemos analizar un semestre entero o trimestre".

El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri indicó que "empezamos a tener un intercambio sobre algunos de los temas que podrían entrar en la agenda, según lo conversado en instancias anteriores. Hemos convenido también en constituir las comisiones técnicas respectivas y en función del avance que vayamos teniendo habrá nuevas convocatorias".

"El sistema de paritarias en Santa Fe tiene su autonomía y libertad para planteos. Los gremios efectúan sus formulaciones, lógicamente el Ejecutivo tiene que hacer el análisis. Ninguna posibilidad hoy por hoy está descartada pero sí tenemos que ir avanzando en criterios, conversaciones, ir compaginando intereses como para hacer la oferta", resumió Pusineri.

En cuanto a la cláusula gatillo, el ministro remarcó: "Conceptualmente, me parece que es un tema que quedó superado, en la discusión paritaria argentina que lleva tres años no está presente la cláusula gatillo. Y además señalar que la cláusula que conocemos en la provincia hubiera significado llegar a la paritaria de hoy con diez puntos menos de lo que se llegó. No veo el beneficio para los trabajadores tampoco".