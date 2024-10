Paritaria central: Upcn aceptó la oferta salarial del gobierno y ATE decide la semana que viene

Paritaria docente: Amsafé decidirá entre mociones de rechazo la oferta del gobierno provincial

El ministro Pablo Olivares subrayó esta semana que “esta gestión de gobierno va a haber transcurrido, en diciembre, 12 meses donde en cada uno de esos meses hubo un incremento salarial”.

En ese sentido, se detalló que el aumento en el año será de 124,3 %. “En diciembre de este año los salarios de los trabajadores provinciales serán un 124,3% mayores respecto a los de diciembre 2023”, explicó.

Respecto del incremento de los pasivos, el funcionario aseguró que “se va a trasladar conforme a lo que establece la Ley 69.15 de jubilaciones en su texto actualizado, y ahí es donde se prevé en el mecanismo de traslado, con un coeficiente sectorial y con un determinado plazo que tiene que ser dentro de los 60 días”, concluyó.

De igual manera, el titular de la cartera de Economía destacó “un compromiso de recomposición salarial porque pensamos en los trabajadores del Estado que son uno de los recursos fundamentales con los que se prestan los servicios públicos”. “Aquí lo que hicimos fue cumplir con un compromiso de cuidado del poder adquisitivo así como acontecieron los índices de inflación y porque desde la provincia hemos podido hacer eficiencia a lo largo del año para entender que podemos seguir siendo ecuánimes a la hora de asignar los recursos”, concluyó.

Paritaria: tensión en Amsafé y aroma a rechazo

La asamblea departamental de Amsafé dispuso impulsar la votación de tres mociones en el Departamento Rosario. La votación estará habilitada hasta este jueves. Las mociones son:

- Rechazo a la propuesta por totalmente insuficiente. Plan de lucha con clases públicas, movilizaciones, ruidazos, cartelazos, jornadas gremiales en las escuelas, cortes, instalación de carpas, etc. Cese de tareas de una hora por turno el 15/10 con asambleas en cada escuela y movilización el 16/10 con desobligación de 10.30 a 14 horas para movilizar en cada ciudad.

- Rechazar la propuesta salarial. Exigir al gobierno una nueva convocatoria a paritaria y nueva oferta. Realizar semanalmente jornadas de protesta (los días 15 y 24 de octubre) con las siguientes actividades: movilizaciones y concentraciones locales y regionales.

- Rechazo de la "oferta" de miseria de Pullaro. Paro y movilización provincial a casa de Gobierno el martes 15 de octubre. Llamado desde la Amsafé al conjunto de los trabajadores y gremios de la provincia, a movilizar y emplazar al gobierno por nuestros reclamos.

"Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes", criticó con dureza Rodrigo Alonso.