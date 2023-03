Paritaria: este lunes los gremios de salud deciden si aceptan o rechazan la oferta salarial

amra medicos santa fe.jpg Amra seccional Santa fe google

Por su parte, Néstor Rossi, representante de Amra Santa Fe, expresó que "no hubo ninguna oferta". Sobre los pases a planta, indicó: "Seguimos con los legales y los no legales, y no se toma una resolución de raíz; si nos pasan a planta estará el reconocimiento a lo que se trabajó en pandemia. La salud está enferma, y el que tiene el remedio no lo quiere aplicar".

Mientras se espera la decisión de los médicos, Pusineri se mostró dispuesto a escuchar uno de sus grandes reclamos si es que aceptan la propuesta salarial: “Esperamos poder tener también con este sector de profesionales de la salud los entendimientos necesarios que nos permitan materializar los aumentos salariales propuestos para cada uno de los profesionales y, también lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Entre ellas, particularmente, el proceso de regularización del personal contratado que, sin dudas es uno de los puntos centrales que hace a derechos de los trabajadores y calidad de trabajo, y al fortalecimiento del sistema de salud de la provincia”.

Desde los gremios indicaron que de lo que resulte en las votaciones, se analizará si habrá o no nuevas medidas de fuerza.

