Paritaria: los gremios de la administración central calificaron de "insuficiente" la oferta del gobierno

La propuesta paritaria realizada por el gobierno no convenció a los representantes de ATE y UPCN. No descartan medidas de fuerza

Tal como estaba previsto las autoridades de gobierno se reunieron con los representantes de los gremios de ATE y UPCN para continuar con la discusión de la paritaria central y se realizó una propuesta salarial que no los dejó conformes. La propuesta fue una suma bimestral: 5% para el mes de abril y otro 5% para mayo.

"Para nosotros es insuficiente, no refleja la necesidad de trabajadores, por lo que nos reuniremos en comisión directiva y hablaremos con los delegados para transmitirles la decisión de cómo seguir. Nosotros no queremos crear falsas expectativas, en cuanto cuál sería el número que querríamos alcanzar, especialmente dada la situación de crisis económica pero la propuesta no fue lo que esperábamos", agregó.

A su turno, Marcelo Delfor, representante de ATE afirmó: " Tal cual dijo Molina, nosotros rechazamos esta propuesta. Ahora evaluaremos en cada uno de los cuerpos orgánicos cómo la semana que viene responderemos a esta propuesta, sin descartar que seguramente podría haber una medida de fuerza". En tanto agregó: "Sobre la mesa las autoridades provinciales nos hicieron saber que al día de hoy el elemento determinante para la realización de la propuesta es la recaudación provincial".

Los docentes por la tarde

En tanto por la tarde, desde las 16, será el turno del gremio de los docentes de Amsafé y Sadop para que continúen con su discusión y a la espera de la propuesta concreta.

En simultáneo con la cuestión salarial, los docentes exigen poner sobre la mesa paritaria también el plan Asistencia Perfecta con el que el Ejecutivo propone “premiar a los docentes que no faltan”, algo que desde el gremio tildaron de “presentismo encubierto”.

La gestión de la cartera de Educación anticipó que buscará un acuerdo más extendido que el mensual, planteado en los últimos encuentros. De esta forma, el ofrecimiento a los gremios sería los salarios para abril y mayo.

