Paritarias: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El aumento será del 12,5% para el primer semestre, compensación del 3% por el desfasaje de 2025 y el aumento del 50% en el Suplemento Asistencial Hospitalario.

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) , seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La semana pasada los gremios UPCN y ATE también avalaran la oferta para la administración central, mientras que Amsafé la rechazó y dispuso un paro para inicio del ciclo lectivo.

La oferta que aceptaron los médicos

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

El esquema incorpora un mínimo garantizado de $ 75.000 para enero -a liquidarse por planilla complementaria- y eleva ese piso a $ 170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Paritaria provincial en definición: los estatales avalarían la propuesta oficial y los docentes se encaminan a un paro

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la Ley Nº 9282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.

El acuerdo también establece que los aumentos se trasladarán proporcionalmente al personal pasivo del escalafón profesional, garantizando el impacto en jubilaciones y pensiones del sector.