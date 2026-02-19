Paritaria provincial en definición: los estatales avalarían la propuesta oficial y los docentes se encaminan a un paro

Uno Santa Fe | Santa Fe | estatales

Mientras Amsafé considera insuficiente el aumento del 12,5% semestral, ATE y UPCN se inclinarían por dar el visto bueno. La definición se conocerá este viernes

19 de febrero 2026 · 20:51hs
Los gremios docentes y los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central definirán este viernes si aceptan o no la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de las paritarias. Todo indica que el escenario será dispar: mientras los docentes se inclinarían por el rechazo con medidas de fuerza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y UPCN darían su conformidad.

Para los estatales

La propuesta oficial contempla el reconocimiento de un desfase del 3 por ciento correspondiente a la inflación del año pasado y establece un aumento semestral del 12,5 por ciento, distribuido de la siguiente manera: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril y mayo; y 1,6% en junio.

Además, el Gobierno sostiene su política de recomposición mediante un monto fijo mínimo para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. El piso de incremento sobre los haberes del período siguiente será de $170.000.

La oferta incluye también correcciones sectoriales. Para el personal asistencial hospitalario —que abarca áreas de salud y desarrollo social— se incrementará en un 50% el suplemento que ya perciben. En el caso de portería y asistentes escolares, el adicional aumentará un 100%, pasando de $75.000 a $150.000.

PARITARIAS

La oferta para docentes

En el caso de los docentes, además de los porcentajes generales, la propuesta fija un piso garantizado de $270.000 desde febrero, compuesto por $170.000 como incremento mínimo y $100.000 por capacitación docente. El ministro de Educación, José Goity, afirmó que con esta oferta “ningún maestro de grado con 25 horas semanales sin antigüedad va a ganar menos de $1.300.000”.

Reacciones

Sin embargo, en las reuniones el clima fue diferente según el sector. Mientras los dirigentes de ATE y UPCN se retiraron conformes del encuentro con los funcionarios, desde Amsafé calificaron la propuesta como insuficiente y sostienen que el desfase salarial acumulado alcanza el 33 por ciento, muy por encima del 3% reconocido por la administración provincial.

En este contexto, tanto en la asamblea gremial de la seccional Santa Fe como Rosario —las más numerosas— se definieron mociones de rechazo con paro el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. Por eso, todo indica que en la asamblea provincial de este viernes se impondrá la postura de iniciar un plan de lucha, lo que abriría un nuevo frente de conflicto en el arranque del año escolar.

