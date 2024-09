Parrilleros y carribares en Colón piden una nueva reubicación ante los números "muy bajos" de ventas

Uno de los parrilleros expresó: "Nos entendió y va a tratar de darnos una solución. Va a haber una posible reubicación, calculamos que con lo que hemos planteado que nos molesta y la poca venta que tenemos es más viable que haya esa reubicación".

hinchas colon 1 carribar.jpg

Reubicación de carribares y parrilleros

"Planteamos que la gente no llega por una cuestión de seguridad, hay gente que no está cómoda en el lugar por muchas cuestiones. Queremos estar una cuadra más hacia J. J. Paso, más cerca de Avenida Freyre. La gente que nosotros trabajábamos es de la platea este, no son los mismos que van a la popular", reclamaron.

"Dijeron que iban a evaluar nuestra propuesta, nosotros le presentamos un croquis para que sepan dónde queremos estar. Con 50 metros más hacia el este nos va a cambiar la venta en un 100%, perdimos muchos clientes de cuando estábamos en J. J. Paso, la gente acostumbra a ir al mismo lugar. Nos dejan sin trabajar", concluyó con preocupación.