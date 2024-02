Pediatras volvieron a atender por obras sociales, excepto Iapos: sus afiliados aún deben pagar $10.000 la consulta

Los doctores nucleados en la Asociación de Pediatras de Santa Fe volvieron a atender por obras sociales y prepagas, luego de tres meses. La situación que obligó a los pacientes a pagar la totalidad del valor de las consultas se resolvió para una gran parte, pero no para aquellos que tienen la obra social del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).

Sin embargo, el amplio padrón de afiliados de Iapos sigue teniendo que pagar la consulta, que actualmente cuesta $10.000. Esto se debe a que no se ha llegado a un entendimiento con esta obra social, luego de una reunión el 10 de enero que parecía fructífera pero que terminó siendo la última: pediatras santafesinos confiaron a UNO Santa Fe que no hubo nuevos contactos por parte de la obra social.

"De la reunión del 10 de enero salimos contentos, pensando que íbamos a tener una buena respuesta y después no se comunicaron nunca más para hacer un arreglo con la situación. Le vamos a enviar nuevamente solicitud formal de reunión, por sus afiliados. Nosotros podemos seguir trabajando, pero por la gente queremos hacer que ellos respondan", dijo Damián González, presidente de la Asociación de Pediatras de Santa Fe.

González señaló que con la mayoría de obras sociales y prepagas ya se trabaja "con normalidad", y sin ningún tipo de cobro de plus o copago.

"Era a lo que nosotros habíamos apuntado. No cobrar nada de dinero, sino que nos pague el honorario la prepaga u obra social con el paciente que se presente con su carnet u orden de consulta según cada prepaga, porque cada uno tiene un sistema distinto. Y esto se logró", celebró.

Cabe recordar que la Asociación es ampliamente representativa ya que está compuesto por 175 médicos de esta especialidad, y que son sólo seis los pediatras de la zona. González consideró que "no hay posibilidades que cubran absolutamente para nada la demanda de pediatría de los afiliados de Iapos", y recordó que "utilizar médicos que no sean pediatras no correspondería porque es una violación de un código de ética".

"En muchas obras sociales habían ofrecido padrones con pediatras que son subespecialistas, por ejemplo, que hacen una dermatología pediátrica, pero que no hacen nada de pediatría clínica. Habían colocado pediatras de otras localidades, médicos especialistas en otras cosas, había hasta una pediatra que falleció. En diciembre la mayoría de las prepagas y obras sociales la habían presentado así, nosotros se lo aclaramos a todos", criticó González.

Por último el pediatra le confirmó a UNO Santa Fe que durante el mes de marzo habrá una nueva actualización del valor de la consulta, aunque aún se desconoce el nuevo monto.

Que dicen desde Iapos

El subdirector Provincial del Iapos, Luis Ángel Asas, declaró que "la situación con los pediatras fue clara. Se los recibió, y agradecieron la predisposición".

"Los escuchamos, recepcionamos sus inquietudes pero conjuntamente recibimos a las autoridades de la Gremial Médica, con quien tenemos un convenio realizado y los pediatras estaban dentro, luego hubo una migración y muchos pediatras salieron. Jurídicamente al tener un convenio con la Gremial no podemos hacer disposiciones o regulaciones con las asociaciones, para eso hay un convenio firmado y nosotros los respetamos", expuso por LT10.

"Las asociaciones dentro de la Gremial cobran sus prestaciones de consulta por la Gremial Médica. Tenemos que ser muy cautos, para hacer un convenio con una asociación por fuera de la Gremial Médica el Instituto necesita un reordenamiento. Hay que anular el contrato vigente, no es tan sencillo", agregó Asas.

El subdirector aseguró que se articuló "una manera de reintegro para todos los afiliados que sea lo mas ágil posible".

"El afiliado está recibiendo en una semana o diez días su reintegro. Estamos trabajando en el tema, pero intentamos ser equitativos y equilibrados con todos. Ellos lo saben y se lo hemos informado", concluyó.