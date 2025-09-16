Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

Pellegrini sobre el discurso de Milei: "Un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe dijo que el proyecto del presidente sienta las bases para el crecimiento

16 de septiembre 2025 · 15:00hs
Pellegrini sobre el discurso de Milei: Un presupuesto equilibrado para ponerle fin al populismo kirchnerista

El candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, acompañó el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei.

"Es un plan para seguir arreglando el descalabro histórico que generaron los gobiernos anteriores. Sabemos del esfuerzo que conlleva salir adelante y nunca hemos dicho que este camino fuera fácil. Pero estamos convencidos de que es el correcto", comenzó Pellegrini.

En la misma línea, el vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe, aseguró que el equilibrio fiscal es la piedra angular del crecimiento económico de las próximas décadas. No un capricho. Creo que el de anoche fue el discurso de un estadista. El presidente Javier Milei es el primero en presentar un presupuesto con equilibrio fiscal. De aquí en adelante debería ser así siempre".

Pellegrini dijo, además, que hay que sumar diputados libertarios para ponerle fin al populismo kirchnerista.

"Los argentinos debemos entender que si abandonamos este camino a la mitad todo el esfuerzo que hicimos termina en la basura. No hay otro camino que el del equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Todos las demás recetas fracasaron, esta es la receta que funciona en todo el mundo y por eso vamos a seguirla al pie de la letra", afirmó.

Vale decir que el presupuesto asigna 4,8 billones de pesos a universidades, aumenta el gasto en jubilaciones en un 5% y un 17% en materia de salud, ambas partidas por encima de la inflación. En educación aumenta un 8% por encima de la inflación y también prevé aumentar un 5% real para cada pensionado por discapacidad.

Por su parte, la diputada Romina Diez, resaltó que el proyecto de Presupuesto del presidente destina el 85 por ciento a Capital Humano. "En un país serio, este es el momento en que se planifica el año. No como hacen los populistas, que improvisan con temas sensibles sin ningún tipo se sustento técnico. Quiero ver cómo actúa la oposición ahora", concluyó.

La Libertad Avanza Milei
Noticias relacionadas
Autos de lujo y camionetas de hasta 80 millones de pesos: exhibieron en la costanera los autos que serán subastados este jueves

Autos de lujo y camionetas de hasta $ 80.000.000: exhibieron en la Costanera los vehículos que serán subastados este jueves

criticas de pullaro al presupuesto nacional: se queda muy corto frente a la perdida del salario real

Críticas de Pullaro al presupuesto nacional: "Se queda muy corto frente a la pérdida del salario real"

Las acciones que se llevarán adelante en Santa Fe en defensa de la universidad y la salud pública

Universidades y gremios convocan a marchar en Santa Fe en defensa de la educación y la salud pública

Doctor Virtual es un servicio de telemedicina ofrecido por Mercado Pago y Mercado Libre, que permite a los usuarios acceder a consultas médicas virtuales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una suscripción mensual

El servicio de telemedicina de Mercado Libre causa un fuerte rechazo en profesionales de la salud de Santa Fe

Lo último

El Presupuesto 2026 abre un frente de conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

El Presupuesto 2026 abre un frente de conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Último Momento
El Presupuesto 2026 abre un frente de conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

El Presupuesto 2026 abre un frente de conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

Ovación
Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit