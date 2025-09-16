Autos de lujo y camionetas de hasta $ 80.000.000: exhibieron en la Costanera los vehículos que serán subastados este jueves

El Gobierno provincial mostró en la Costanera de Santa Fe parte de los bienes incautados al delito que saldrán a remate en la Estación Belgrano. Será la subasta más grande de la historia de la Aprad, con 159 lotes y casi 4.000 inscriptos de todo el país.

Autos de lujo y camionetas de hasta 80 millones de pesos: exhibieron en la costanera los autos que serán subastados este jueves

La Costanera de Santa Fe fue escenario este martes de la exhibición de los vehículos incautados al delito que formarán parte de la cuarta subasta organizada por el Gobierno provincial, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) .

El remate se realizará este jueves a las 16 en la Estación Belgrano y pondrá a disposición 159 lotes , entre autos de lujo, camionetas valuadas en hasta 80 millones de pesos , motocicletas, celulares, joyas, terrenos y hasta una vivienda en Funes. Para participar se inscribieron 3.910 personas de todo el país , lo que confirma el creciente interés por esta modalidad.

Los bienes comenzarán la puja con un valor que oscilará entre un 30 % y un 50 % del precio de mercado.

Mirá todo los lotes a subastar

La subasta más grande de la historia de la Aprad

El secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, subrayó que “en cada subasta tengamos más lotes” y puntualizó que en esta oportunidad “tendremos más de 120 autos y motos, un motor de lancha nuevo, 25 lotes de celulares nuevos, hornos, lavarropas, joyas, láminas de oro, materiales de construcción y cuatro terrenos en Roldán, además de una casa en Funes”.

De esta manera, afirmó el funcionario, “quedará demostrado que será la subasta más grande de la historia desde la creación de la Aprad hasta hoy”.

Escauriza también remarcó la seriedad del mecanismo: “Estamos rematando bienes que provienen del delito, por lo que previamente deben inscribirse, se hace un cruzamiento de datos de quienes van a participar y, una vez aceptados, cada comprador tendrá un nuevo dominio del vehículo o el inmueble adquirido, para no tener vinculación con los delincuentes a los que se les quitaron los bienes”.

Una política que marca tendencia nacional

El director provincial de la Aprad, Martín Domene, resaltó la participación federal: “Se han inscripto personas de todo el país, ya que muchos aprovechan esta política que marca tendencia nacional, siendo Santa Fe la única provincia donde se permite un aprovechamiento inteligente de estos bienes que, de lo contrario, con el paso del tiempo pierden valor”.

Por su parte, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, recordó que los fondos recaudados se destinan a financiar al propio organismo, ya que es autárquico, y también a resarcir a las víctimas de delitos. “Con el excedente hacemos donaciones y entregas a distintas instituciones, fundamentalmente escuelas, clubes, bibliotecas populares y vecinales, para devolverle a la sociedad de manera simbólica estos bienes de manera efectiva”, explicó.

Cómo participar

Quienes se registraron podrán observar los vehículos en la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150) el miércoles, de 10 a 18, y el jueves, de 8.30 a 14.30.

Para ingresar, los participantes deberán presentar su DNI y podrán asistir acompañados de un mecánico para verificar las unidades, quien también deberá identificarse.

Las acreditaciones para la subasta se realizarán el jueves desde las 14.30 hasta el inicio del remate, previsto para las 16.