Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada

Tres noches de música y solidaridad en el Festival que tendrá entrada gratuita con alimento no perecedero, artistas locales y nacionales, y se realizará en la explanada de la basílica.

El Festival Folclórico de Guadalupe confirmó su programación para enero de 2026 y renovó su propuesta cultural con un fuerte perfil solidario . El tradicional encuentro se desarrollará durante tres noches consecutivas , con entrada libre y la participación de artistas locales y regionales , en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La convocatoria está pensada para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de la música popular , la tradición folclórica y el encuentro comunitario . La organización anticipa una gran concurrencia en la explanada de la Basílica de Guadalupe , donde también habrá feria de artesanos , propuestas gastronómicas y un clima festivo para todas las edades . Como es habitual, se invita al público a llevar reposeras y mesitas para mayor comodidad.

Lugar, horarios y modalidad de acceso

El Festival Folclórico de Guadalupe se llevará a cabo en la explanada de la Basílica de Guadalupe, con los siguientes horarios confirmados:

Viernes 16 y sábado 17 de enero: desde las 21

desde las Domingo 18 de enero: desde las 20

La entrada será gratuita, aunque se solicitará como condición de acceso la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de la ciudad.

Grilla artística día por día

Viernes 16 de enero

Ecos de la Tierra

Seibo

Diego Arolfo

Leandro Gutiérrez y su conjunto

Diana Gola Marino

Eita

Donda

Sábado 17 de enero

Ballet de Raíz

Luciana Bianchotti y La Juntada

Mario Díaz

La Guardia Urbana

Hay Mareños

La Banda Mágica

Domingo 18 de enero

Fabricio Rodríguez

Ballet Peña y Taty

Monchito Merlo

Marcos Castelló

María Emilia Sotocorno

Un festival cultural con fin solidario

Los alimentos recolectados durante las tres jornadas serán destinados a:

Hospital de Niños Orlando Alasia

Servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe

Cáritas parroquial

Desde la organización destacaron que el Festival Folclórico de Guadalupe no solo celebra la identidad cultural y el folclore, sino que también refuerza los valores de la solidaridad, la inclusión y el compromiso social con la comunidad santafesina.