Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada

Tres noches de música y solidaridad en el Festival que tendrá entrada gratuita con alimento no perecedero, artistas locales y nacionales, y se realizará en la explanada de la basílica.

12 de enero 2026 · 09:54hs
Nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe 

Nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe 

El Festival Folclórico de Guadalupe confirmó su programación para enero de 2026 y renovó su propuesta cultural con un fuerte perfil solidario. El tradicional encuentro se desarrollará durante tres noches consecutivas, con entrada libre y la participación de artistas locales y regionales, en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La convocatoria está pensada para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de la música popular, la tradición folclórica y el encuentro comunitario. La organización anticipa una gran concurrencia en la explanada de la Basílica de Guadalupe, donde también habrá feria de artesanos, propuestas gastronómicas y un clima festivo para todas las edades. Como es habitual, se invita al público a llevar reposeras y mesitas para mayor comodidad.

Lugar, horarios y modalidad de acceso

El Festival Folclórico de Guadalupe se llevará a cabo en la explanada de la Basílica de Guadalupe, con los siguientes horarios confirmados:

  • Viernes 16 y sábado 17 de enero: desde las 21
  • Domingo 18 de enero: desde las 20

La entrada será gratuita, aunque se solicitará como condición de acceso la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de la ciudad.

Grilla artística día por día

Viernes 16 de enero

  • Ecos de la Tierra
  • Seibo
  • Diego Arolfo
  • Leandro Gutiérrez y su conjunto
  • Diana Gola Marino
  • Eita
  • Donda

Sábado 17 de enero

  • Ballet de Raíz
  • Luciana Bianchotti y La Juntada
  • Mario Díaz
  • La Guardia Urbana
  • Hay Mareños
  • La Banda Mágica

Domingo 18 de enero

  • Fabricio Rodríguez
  • Ballet Peña y Taty
  • Monchito Merlo
  • Marcos Castelló
  • María Emilia Sotocorno

Un festival cultural con fin solidario

Los alimentos recolectados durante las tres jornadas serán destinados a:

  • Hospital de Niños Orlando Alasia
  • Servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe
  • Cáritas parroquial

Desde la organización destacaron que el Festival Folclórico de Guadalupe no solo celebra la identidad cultural y el folclore, sino que también refuerza los valores de la solidaridad, la inclusión y el compromiso social con la comunidad santafesina.

