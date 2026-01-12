El Festival Folclórico de Guadalupe confirmó su programación para enero de 2026 y renovó su propuesta cultural con un fuerte perfil solidario. El tradicional encuentro se desarrollará durante tres noches consecutivas, con entrada libre y la participación de artistas locales y regionales, en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.
Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada
Tres noches de música y solidaridad en el Festival que tendrá entrada gratuita con alimento no perecedero, artistas locales y nacionales, y se realizará en la explanada de la basílica.
La convocatoria está pensada para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de la música popular, la tradición folclórica y el encuentro comunitario. La organización anticipa una gran concurrencia en la explanada de la Basílica de Guadalupe, donde también habrá feria de artesanos, propuestas gastronómicas y un clima festivo para todas las edades. Como es habitual, se invita al público a llevar reposeras y mesitas para mayor comodidad.
Lugar, horarios y modalidad de acceso
El Festival Folclórico de Guadalupe se llevará a cabo en la explanada de la Basílica de Guadalupe, con los siguientes horarios confirmados:
- Viernes 16 y sábado 17 de enero: desde las 21
- Domingo 18 de enero: desde las 20
La entrada será gratuita, aunque se solicitará como condición de acceso la entrega de un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de la ciudad.
Grilla artística día por día
Viernes 16 de enero
- Ecos de la Tierra
- Seibo
- Diego Arolfo
- Leandro Gutiérrez y su conjunto
- Diana Gola Marino
- Eita
- Donda
Sábado 17 de enero
- Ballet de Raíz
- Luciana Bianchotti y La Juntada
- Mario Díaz
- La Guardia Urbana
- Hay Mareños
- La Banda Mágica
Domingo 18 de enero
- Fabricio Rodríguez
- Ballet Peña y Taty
- Monchito Merlo
- Marcos Castelló
- María Emilia Sotocorno
Un festival cultural con fin solidario
Los alimentos recolectados durante las tres jornadas serán destinados a:
- Hospital de Niños Orlando Alasia
- Servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe
- Cáritas parroquial
Desde la organización destacaron que el Festival Folclórico de Guadalupe no solo celebra la identidad cultural y el folclore, sino que también refuerza los valores de la solidaridad, la inclusión y el compromiso social con la comunidad santafesina.