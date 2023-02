Perotti habló de la paritaria docente: "Nuestro deseo es que empiecen las clases el día que corresponde"

Tras el primer encuentro paritario entre los gremios docentes y el gobierno de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se expidió en la previa a que el gobierno provincial acerque una propuesta salarial concreta a los maestros. A propósito de esto, el mandatario provincial habló del "clásico de no empezar las clases el día que corresponde", además de expresar que es "el deseo de todos empezar las clases con normalidad".

En tono crítico para con las discusiones y conflictos pasados en torno a las sucesivas paritarias con medidas de fuerza incluidas, Perotti fue irónico al mencionar que "pareciera que tras muchos años el clásico es no empezar las clases ese día". Y agregó: "No digo que no haya motivos, pero a veces las diferencias se buscan marcar con la visión de que así se nota más. Son momentos en los que la sociedad necesita de gestos importantes de todos".

"Lo que uno siente es que hemos hecho un buen trabajo en todo el año pasado tratando de encontrar siempre la mejora en el diálogo. El vínculo nunca se ha roto y nunca ha faltado, aunque no te pongas de acuerdo en el tema salarial", sostuvo el mandatario.

A su vez, Perotti señaló que "las cosas que se dijeron se cumplieron, los meses en los que se tenía que discutir se discutió, el hecho de que el salario no pierda ante la inflación fue algo que se salvó. Ojalá todo esto esté puesto sobre la mesa y nos permita encontrar una alternativa que permita a las escuelas poder comenzar las clases en el momento adecuado".

"En materia educativa estamos hablando de inversiones, de haber puesto en vigencia desde febrero el Boleto Educativo Gratuito con más de 150.000 inscriptos, el año pasado significó una inversión de 100 mil millones de pesos directo al bolsillo de las familias y de los docentes. Estamos en un proceso inflacionario que se muestra duro en acomodarse, deseando que no suba", concluyó al respecto.

Primera reunión

El pasado jueves por la tarde la provincia se reunió con los gremios docentes en el marco de un primer encuentro de la paritaria docente en vísperas de lo que será un nuevo comienzo de ciclo lectivo.

Con eje en las condiciones laborales y técnicas que permitan prever una oferta salarial que por ahora no se deslizó sobre la mesa, ambas partes coincidieron en que fue una reunión "importante", a la espera de lo que será con toda probabilidad la semana en la que sucederá la reunión en donde las partes charlen netamente sobre los porcentajes de incremento salarial ofrecidos y pretendidos.