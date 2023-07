Perotti sobre las elecciones primarias en Santa Fe: "Prácticamente no hicimos campaña"

perotti almirante brown elcciones.jpg

El ahora aspirante a diputado provincial reconoció que es un edificio que "se postergó muchas veces". "Es de alto valor económico y lleva mucho tiempo. Tomamos las decisiones de las cosas que entendemos que hay que hacer para favorecer el desarrollo de la provincia, aunque no las terminemos nosotros", agregó.

•LEER MÁS: Massa apoyó a Lewandowski y cuestionó a la oposición santafesina: "Se tiraron camiones de droga"

Respecto a los resultados obtenidos en las Paso, expresó: "Empieza una nueva instancia que va de aquí al 10 de diciembre. Hay sectores que hicieron una fuerte competencia en una Paso, otros que tuvimos un perfil mucho más bajo y una instancia más constructiva y ahora arranca la etapa de la verdad. Va a haber seguramente una participación mucho más alta. Comenzaremos esa etapa con el mayor nivel de unidad, de expresión constructiva, con quienes fueron candidatos a gobernador y diputados".

"Ahora sí arranca la campaña final. Hay que hablar cómo cada uno va a estar mejorando cada uno de los aspectos que la sociedad requiere y reclama, cómo se cuidarán y continuarán obras que la gente valora y pidió duramente muchos años. Y cómo instancias de fuerte impacto para el bolsillo de la gente, como es la continuidad del boleto educativo, queda garantizada o no, vamos por esa garantía plena para toda la familia; como la Billetera Santa Fe que sigue estando presente y con mejoras hacia al futuro. Gracias a esas obras de infraestructura que se están haciendo y caños que se están enterrando va a haber agua, gas e Internet de calidad para la gente y eso queremos garantizar, que fundamentalmente no se detenga", dijo Perotti tras salir victorioso en su interna de diputados.

PerottiAlbertoRossi.jpg

Sobre el papel que jugarán las figuras nacionales del kirchnerismo en estas elecciones, como Massa, dijo: "Siempre es bienvenido si hay apoyo de quiénes sean. Pero fundamentalmente a los santafesinos nos gusta tener un protagonismo propio y una idiosincrasia en la forma en la que llevamos adelante nuestros comicios y propuestas. Santa Fe es un jugador nacional y en cada proyecto del país tiene que ser parte. Saben que tenemos un firme planteo ante la necesidad de contar con una mayor presencia de fuerzas federales en el territorio provincial para tratar de ir generando las mejores condiciones para enfrentar un delito estructural, de muchísimos años y con una magnitud que no ocultamos nunca. Queremos una Nación de plena participación en una instancia de delito federales que le compete directamente".

"Prácticamente no hicimos campaña. Hay una instancia de negación de lo que se hace, por más grande que sea, por más inversiones que se hagan, no me parece bueno. Vamos a tener días permanentes de inauguraciones de aquí al 10 de septiembre. No inauguramos relatos, ni Power Points, ni videos, vamos a inaugurar obras en todo el territorio de la provincia", apuntó.

•LEER MÁS: El miércoles comienza el escrutinio definitivo de las Paso en Santa Fe