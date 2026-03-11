El gobierno santafesino alerta por la morosidad en alza en las familias y un mercado interno que no logra despegar

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Bascolo, advirtió que el principal problema económico hoy está en la “micro”, con familias endeudadas, empresas en dificultades y un mercado interno que no despega. En ese contexto, destacó que la ley tributaria permitió generar 649 nuevos empleos en enero.

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Bascolo , planteó que uno de los fenómenos que comienza a preocupar con mayor fuerza es el aumento de la morosidad tanto en las familias como en las empresas , un indicador que refleja las dificultades de la economía cotidiana.

Según explicó el funcionario, los indicadores de la macroeconomía muestran cierta estabilidad , pero la realidad de la actividad productiva y del consumo todavía no logra recuperarse.

“Podríamos decir que la macro está medianamente ordenada, pero el problema que tiene la Argentina hoy es la micro”, afirmó Bascolo al analizar la situación económica actual.

En ese sentido, remarcó que empiezan a aparecer señales de alerta en el sistema financiero. “La morosidad fue aumentando tanto en empresas como en individuos y eso incluso ya está afectando los resultados de los bancos. El problema es que está reflejando la situación general de la sociedad en Argentina”, advirtió.

Suspensiones y estrés financiero

En el mercado laboral, uno de los indicadores que sigue monitoreando el gobierno provincial es el nivel de suspensiones. El ministro explicó que el pico se registró a mediados de 2024, aunque desde entonces el número se redujo y se estabilizó.

“Hoy está estabilizado en alrededor de 3.000 suspensiones”, precisó. Sin embargo, aclaró que varias empresas atraviesan situaciones de estrés financiero, con atrasos en pagos y dificultades para afrontar salarios.

Para Bascolo, el gran desafío económico de los próximos meses será reactivar el mercado interno y mejorar el acceso al financiamiento, especialmente para pymes y consumidores.

En ese punto cuestionó el nivel de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero. “Hoy tasas de créditos personales o descuento de cheques están en el orden del 80, 90 o 100 por ciento anual, con una inflación proyectada del 25 por ciento. Son tasas muy difíciles de pagar”, señaló. Según sostuvo, en ese contexto el crédito termina convirtiéndose en “una mochila muy pesada de llevar” tanto para empresas como para familias.

Por eso planteó que la recuperación económica dependerá en gran medida de fortalecer la microeconomía, impulsando el consumo y el financiamiento productivo. “La salida sería tener créditos a tasas razonables o subsidiadas para que haya más producción, más mercado interno y más inversión”, concluyó.

Incentivos fiscales y nuevos empleos

El diagnóstico se da en paralelo a la implementación de beneficios fiscales incluidos en la ley tributaria provincial, que permiten a las empresas deducir parte de los salarios de nuevos trabajadores del pago de Ingresos Brutos.

Bascolo explicó que se trata de una medida inédita en la provincia y, según aseguró, también poco frecuente en el resto del país. “Nunca sucedió en la provincia ni tampoco creo que se esté haciendo en otras provincias del país: pagar menos Ingresos Brutos a través de la contratación de personal o descontando la tarifa de energía eléctrica”, señaló.

El mecanismo permite descontar hasta 1.600.000 pesos por empleado y por mes cuando se trata de trabajadores que aumenten la plantilla respecto del año anterior.

Los primeros resultados comenzaron a verse en el cierre de enero, el primer mes completo de vigencia del régimen. De acuerdo con los datos oficiales, se generaron 649 nuevos puestos de trabajo y 366 empresas utilizaron el beneficio, mientras que 2.500 firmas se sumaron a alguna de las herramientas previstas en la tributaria, incluyendo el descuento de la factura eléctrica.

“Fueron 649 nuevos puestos de trabajo que se generaron, 766 millones de pesos que se descontaron de Ingresos Brutos y que fueron a los trabajadores”, detalló el ministro.

Comercio e industria, los sectores que más contrataron

El impacto de las nuevas contrataciones se distribuyó en distintos rubros de la economía provincial. El comercio fue el sector que más empleo generó, con 195 empresas que se acogieron al beneficio. En segundo lugar se ubicó la industria, con 118 nuevos puestos de trabajo, seguida por la construcción con 83 y el sector de hotelería y gastronomía con 65.

Para Bascolo, el caso de la industria es particularmente significativo, dado el contexto adverso que atraviesa el sector. “Que se estén creando nuevos puestos de trabajo en la industria la verdad que es un logro en este contexto”, afirmó.

El funcionario recordó que muchas actividades industriales enfrentan la caída del mercado interno y la presión de las importaciones, especialmente en rubros como textil, cuero, calzado, línea blanca y algunos sectores metalúrgicos.

Sectores en crisis y conflictos laborales

En paralelo, el Ministerio de Trabajo sigue de cerca conflictos laborales que afectan a empresas con problemas estructurales. Entre ellos mencionó el caso de Lácteos Verónica, que mantiene un conflicto por el pago de salarios y la continuidad de su actividad. El expediente volvió a la órbita del gobierno nacional, donde se realizará una audiencia para intentar destrabar la situación.

Bascolo aclaró que tanto Verónica como SanCor atraviesan dificultades que vienen desde hace años y que no necesariamente reflejan la situación general del sector lácteo.

“Hay empresas lácteas que están invirtiendo y creciendo. Estas dos en particular tienen problemas propios de su gestión y administración”, sostuvo.

Distinta es la situación en rubros como el textil o la línea blanca, donde sí existe un problema sectorial vinculado al debilitamiento del consumo interno y al ingreso de productos importados, especialmente desde China.

