Perotti, luego de los resultados del peronismo en Santa Fe: "Ahora arranca una elección nueva"

El gobernador analizó resultados del peronismo en la elección a gobernador. "Ahora empieza una elección nueva, acá no hay Ley de Lemas como en otra época", aseguró

"En primer lugar, destacar que fue un día en que desarrolló todo con normalidad. Y un nivel de participación que estará cercano al 64 por ciento, cifra que supera a las Paso del 2021 y un poco más bajo que las de 2019. No es ninguna cosa alejada de lo que ha sido la participación histórica en las Paso", comenzó diciendo.

Omar Perotti habló tras la definición de las PASO y dijo que "empieza otra elección"

"Si yo hubiese competido en la categoría de gobernador, entonces sí se podría haber plebiscitado una gestión, pero no creo que sea éste el caso. De todos modos, no quita que haya que escuchar, que tomar nota de estas cosas", evaluó y reconoció.

Luego, cuando se le marcó que en Buenos Aires se habla de que la oposición "aplastó" al peronismo en Santa Fe, destacó que "los medios nacionales vienen instalando mensajes de este tipo desde hace rato". Y agregó: "Nosotros sabemos bien que ahora comienza una elección bien distinta. Acá hubo mucha intensidad en cada uno de los frentes, ahora eso va a cambiar".

"Ahora empieza una elección nueva, acá no hay Ley de Lemas como en otra época. Hay mucha gente que no participa de las Paso porque no quieren participar de la interna de los diferentes partidos", cerró.

